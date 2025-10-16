De afgelopen weken was er veel te doen rondom Alex Dunne. De talentvalle coureur werd in verband gebracht met een overstap naar Red Bull en nadat McLaren met hem brak, werden die geruchten alleen maar heviger. Helmut Marko heeft daar nu echter plotseling korte metten mee gemaakt.

Marko's woorden komen op een moment dat de Formule 1 na een korte pauze weer in actie is met een spannend sprintweekend in Austin voor de boeg. Dit weekend kan een cruciale rol gaan spelen in de strijd om het wereldkampioenschap, waar McLaren en Max Verstappen de strijd aangaan om de felbegeerde titel. Ondanks dat het allemaal om de races draait, is de toekomst van de Red Bull-coureurs natuurlijk ook een belangrijk gespreksonderwerp. Marko liet eerder al weten dat er voor eind oktober duidelijkheid moet komen over de rijdersopstellingen van volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar en Lindblad

In de aanloop naar die beslissingen heeft Marko ook zijn vertrouwen uitgesproken in de huidige talenten binnen het team. Isack Hadjar, Yuki Tsunoda en Liam Lawson hebben nog twee Grand Prix-weekenden om zich te bewijzen. Marko prijst Hadjar om zijn indrukwekkende prestaties en liet weten dat er na de race in Mexico knopen doorgehakt gaan worden. "We nemen onze beslissing na Mexico", zo laat de Oostenrijker weten bij Kleine Zeitung. Ook ziet hij potentie in de jonge Arvid Lindblad, die mogelijk ook een rol kan gaan spelen in de toekomst van het team.

Dunne

Het is echter Marko's duidelijke afwijzing van Dunne die het meest opvalt. Ondanks sterke geruchten over een mogelijke samenwerking, maakt hij klip en klaar duidelijk dat Dunne geen onderwerp van gesprek is voor Red Bull. "Hij is geen optie voor ons", zo klinkt het luid en duidelijk. Een opvallende ommezwaai, zeker gezien de eerdere flirtpogingen van Marko richting de 19-jarige Ier. De deur lijkt nu echter officieel dicht te gaan, waardoor het aannemelijk lijkt dat Hadjar, Lindblad en Lawson volgend jaar de formatie vormen naast uiteraard Verstappen.