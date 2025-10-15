close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
A straight faced Zak Brown is flanked by a smiling Oscar Piastri and Lando Norris

VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap

VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Mercedes heeft bekend gemaakt dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli ook volgend jaar voor het Duitse team zullen rijden. Tot wanneer hun contracten lopen heeft Mercedes niet bekendgemaakt, maar er wordt vermoed dat Russell een meerjarige deal heeft.

Gerelateerd

Mercedes McLaren Lando Norris George Russell Oscar Piastri Andrea Kimi Antonelli
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'
2026-banden

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'

  • 22 minuten geleden
Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'
Juan Pablo Montoya

Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'

  • 1 uur geleden
'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'
Computational Fluid Dynamics

'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'

  • 1 uur geleden
  • 6
 'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'
Ferrari

'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'

  • 2 uur geleden
VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'
George Russell

Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x