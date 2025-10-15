George Russell is onder de Nederlandse Formule 1-fans over het algemeen al niet één van de meest populaire coureurs op de grid, zeker niet na zijn vete met Max Verstappen eind vorig seizoen. Inmiddels zijn er nieuwe bewegingen rondom die ruzie van vorig jaar, die lijken te onthullen hoe de Mercedes-coureur écht is.

Verstappen en Russell zijn natuurlijk al meermaals lichtjes gebotst, maar in het slot van 2024 liep de emmer volledig voer in Qatar. Verstappen pakte tijdens dat weekend weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Verstappen tegen Russell in Qatar

Na afloop was Russell de grote boeman bij de Verstappen. Ten eerste liet hij in de media al uitgebreid horen wat hij van de actie van Russell vond: "Ik vond het gewoon belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met 'm zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben." Vervolgens liet Verstappen ook nog op de persconferentie zijn mening horen: "Ik heb heel vaak in die kamer gezeten in mijn leven en carrière met de mensen waar ik tegen geraced heb, maar ik heb nog nooit iemand gezien die me zó hard probeerde te naaien. Ik ben al mijn respect verloren."

Ook voor de race zou Verstappen al de nodige dingen tegen Russell gezegd hebben, waarbij de vermeende opmerking over de FIA uit het oog sprong: 'Jij en je FIA-maatjes, ik hoop dat jullie blij zijn met wat jullie hebben gedaan', zou hij geroepen hebben rond of tijdens de rijdersparade. Vervolgens circuleerden er ook beelden op het internet van Russell die vlak voor de race contact zocht met Verstappen, die op zijn beurt aan het praten was met Carlos Sainz en Sergio Pérez, die weinig interesse leek te hebben in de groet van Russell. Het leverde ongemakkelijke beelden op. Russell probeert meerdere malen om bijvoorbeeld een arm om Verstappen heen te slaan, iets waar de Nederlander duidelijk niet van gediend leek. Alles bij elkaar was het dus duidelijk dat Verstappen en Russell zeker qua karakters niet echt lekker bij elkaar liggen.

Russell tegen Verstappen in Abu Dhabi

Ook in Abu Dhabi sidderde het vuurtje nog even door, toen het hele stel met z'n allen richting het gebruikelijke etentje ging met alle coureurs, georganiseerd door Lewis Hamilton. Het zorgde andermaal voor een behoorlijk ongemakkelijke situatie. Verstappen - die al even aanwezig was in het restaurant - had nog een stoeltje beschikbaar om naast te gaan zitten. Russell arriveerde later op het etentje en het plan van de verschillende coureurs was juist om het kibbelende duo naast elkaar te zetten. Iets waar Verstappen ook wel om kon lachen. De Brit wist echter bij arriveren niet hoe snel hij de stoel naast Verstappen weg moest zetten om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten. Wederom een vertoon van de ware aard bij de Mercedes-coureur.

Opmerkelijk genoeg kwam dat alles één dag nadat Russell besloot om Verstappen compleet uit te kafferen in de media in Abu Dhabi: "Ik vind het allemaal nogal ironisch, aangezien hij zaterdagavond zei dat hij expres met me zou botsen en, ik citeer, ‘tegen me aan zou crashen en me op mijn fucking kop in de muur zou laten eindigen. Ik ga het niet accepteren. Mensen worden al jaren gepest door Max. Je kunt zijn rijvaardigheden niet in twijfel trekken, maar hij kan niet omgaan met tegenslag wanneer alles tegenzit. Hij vindt dat hij boven de wet staat. Ik ken hem al 12 jaar. We hadden al vroeg respect voor elkaar. Ik bewonder zijn gevechten op de baan. Maar hij heeft de laatste jaren laten zien: ‘Ik ben bereid om deze kerel uit te schakelen’. Ik denk niet dat dat de manier is waarop we moeten racen", zo zei Russell onder meer. Eén dag later wilde hij dus niet naast Verstappen zitten.

Bizarre onthullingen Kravitz

Inmiddels zijn we bijna een jaartje verder en is het hele bovenstaande verhaal nog een stukje bizarder geworden. Russell bleek dat hele verhaal namelijk zelf al in zijn hoofd te hebben gehad vóór Abu Dhabi en heeft het compleet zelf opgezet. Dat blijkt uit een onthulling van Ted Kravitz in zijn nieuwe boek:Notes from the Pit Lane. "Een week na Qatar, toen Russell op het circuit van Abu Dhabi aankwam, was hij niet van plan om de situatie met Verstappen te laten rusten. Ik had de hele dag doorgebracht met het interviewen van coureurs bij de tv-pen, maar had nog geen wereldschokkende verhalen gehoord. Een minuut voor zijn tijdslot kwam George [Russell] aangelopen. Hij riep me naar de rand van de pen en zei: ‘Zorg ervoor dat je me een vervolgvraag stelt’." Kravitz begreep eerst niet wat Russell bedoelde. "'Wat bedoel je?', vroeg ik. Hij antwoordde: 'Ik ga Max van repliek dienen. Ik ben het zat dat hij me in de pers zwartmaakt, en ik ga hem aanspreken op zijn pestgedrag. Ik weet dat je me maar één vraag mag stellen, maar laat dat maar zitten, ik sta open voor zoveel vragen als je wilt.'"

Russell zijn masker officieel gevallen

Zo geschiedde dus, uiteindelijk. Russell kon zijn grote frustraties kwijt en maakte Verstappen dus af in de media in Abu Dhabi. Op zichzelf waren die opmerkingen al best wel beschuldigend en vals, maar nu blijkt hoe deze uitspraken in de media tot stand zijn gekomen, lach je je eigenlijk al helemaal de ballen uit de broek. Uit eigen ervaring in de mediapen zie ik Russell altijd als een typische correcte Engelsman, die altijd netjes de pers te woord staat. Vaak met een glimlach, soms ook wat korter en minder lachend na een slechte sessie. Echter blijft hij wel altijd netjes en beleefd naar journalisten en - meestal ook - medecoureurs en collega's.

Toch is nu voor mij wel definitief het masker van Russell gevallen na deze onthullingen van Kravitz, mochten deze inderdaad kloppen. Het feit dat Verstappen - die natuurlijk altijd open, eerlijk en recht voor zijn raap is - al meermaals heeft aangegeven dat Russell achter de schermen een heel geniepig mannetje is, moest eigenlijk al genoeg informatie zijn om te kunnen inschatten dat dit wel grotendeels lijkt te kloppen. Na de recente berichten en het chronologisch nog eens doorlezen van die gebeurtenissen van volgend jaar, is het masker van de Brit nu toch wel echt gevallen. Als coureur moet je echt goed opletten met Russell, die achter je rug om over lijken zal gaan. Ergens zou het toch wel mooi zijn als Verstappen en Russell nog eens een keertje teamgenoten worden in de toekomst. Een groter contrast in karakter kun je je haast niet voorstellen.

