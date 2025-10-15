Bernie Ecclestone snapt niks van het ontbreken van een Formule 1-race in Duitsland. De voormalige Formule 1-baas stelt dat het allemaal om geld draait. Ondanks de rijke historie van de Duitse Grand Prix, die sinds 1926 een vaste waarde was op de kalender, is de race sinds 2019 niet meer op de vaste kalender te vinden. De laatste Duitse race vond in 2020 plaats tijdens het coronajaar op de Nürburgring.

De Brit zegt er vaak over na te denken en het niet te begrijpen dat er geen Duitse Grand Prix op de kalender staat: "Ik denk er vaak over na en ik begrijp het niet. Het is gewoon vreemd dat het niet mogelijk wordt gemaakt. Niemand zou ertegen zijn, behalve misschien een paar mensen in Duitsland zelf. Het gaat gewoon om geld. Als er iemand met de juiste financiering zou zijn, zou het werken", zo zegt hij onder meer bij Sport.de. Volgens hem zou de race terug kunnen keren als er iemand met de juiste gevulde zakken opstaat. Zijn opmerkingen zijn een vervolg op de discussie die toch altijd heerst over de invloed van geld op de Formule 1-kalender.

Domenicali

Stefano Domenicali, de huidige Formule 1-baas, gaf eerder in gesprek met Sport Bild aan open te staan voor een terugkeer naar Duitsland. De Italiaan benadrukte echter dat geld verdienen met grote vergoedingen op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft: "Als iemand serieus geïnteresseerd is, zullen ze een manier vinden om contact met me op te nemen. Maar de tijd dringt. Er is een lange wachtlijst van bedrijven en zelfs landen met hun premiers en koningen die wanhopig een race willen organiseren", zo zei hij onder meer. Wel gaf hij aan dat de tijd begint te dringen, nu er zoveel landen geïnteresseerd zijn om een race te organiseren.

Glock

Timo Glock, voormalig Formule 1-coureur, voegt in de podcast Formula For Success toe dat ook de politieke situatie in Duitsland een rol speelt in het ontbreken van de Grand Prix: "Het is gewoon een politieke situatie op dit moment in Duitsland dat de fabrikanten niet meer deel willen uitmaken van de motorsport omdat de ecologische voetafdruk een groot deel ervan is, en het is de politieke situatie dat de regering geen F1-races meer ondersteunt", zei hij. Zonder die steun lijkt een terugkeer van de Duitse Grand Prix voorlopig een verre droom.