﻿
Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri

McLaren weigert verandering van tactiek: "Max nog volop in de race"

McLaren weigert verandering van tactiek: "Max nog volop in de race"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri

Het team van McLaren is niet van plan is om de 'papaya rules'-strategie te veranderen, ondanks de dreiging van Max Verstappen in de strijd om de coureurstitel. Men richt zich vooral op de eigen coureurs, die momenteel de eerste en tweede plaats in het kampioenschap bezetten. Dat laat Zak Brown weten in aanloop naar de volgende race in Austin.

De Britse renstal, die de constructeurstitel eerder al veiligstelde, hanteert dit seizoen de 'papaya rules', wat betekent dat de coureurs vrij zijn om onderling te racen zolang het maar netjes blijft. "Hoewel we graag zouden willen dat het enkel neerkomt op onze twee jongens, is Max nog steeds volop in de race", aldus de CEO. "Dat is waarvoor we hier zijn: races winnen en kampioenschappen winnen. En we kunnen niet gemotiveerder zijn."

Verstappen nog altijd een serieuze bedreiging

Met Piastri op 336 punten en Norris op 314 punten, is Verstappen met 273 punten nog altijd een serieuze bedreiging. De Nederlander staat 63 punten achter op de Australische coureur en 41 punten achter op de Brit. Een uitvalbeurt kan de titelstrijd dus volledig op zijn kop zetten. Toch blijft McLaren trouw aan de aanpak en geeft men de coureurs de vrijheid om te strijden. Verstappen heeft in de afgelopen races een inhaalslag gemaakt, maar de voorsprong van de McLaren-coureurs blijft groot.

Brown blijft vertrouwen houden

Brown vervolgt: "Onze strategie verandert niet omdat we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen. We gaan de resterende raceweekenden op precies dezelfde manier benaderen als alle voorgaande." De woorden van Brown onderstrepen het vertrouwen van het team uit Woking in de huidige strategie, ondanks de druk die de Nederlander op hen uitoefent. Met nog zes races te gaan, belooft het een spannende strijd te worden om de titel.

Ziet u Max Verstappen als de grootste bedreiging voor McLaren in de strijd om de coureurstitel?

61 stemmen

