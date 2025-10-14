George Russell heeft een aflopend contract bij Mercedes, ondanks dat hij een uitstekend seizoen draait in F1. Juan Pablo Montoya stelt dat Mercedes en teambaas Toto Wolff helemaal niet hoeven te kijken naar Max Verstappen, omdat Russell 'net zo goed kan worden als Verstappen'.

Russell begon zijn carrière in F1 bij Williams en maakte daar, in een matige auto, al meteen aardig wat indruk. Toen Valtteri Bottas besloot te vertrekken bij Mercedes, was Russell degene die naast Lewis Hamilton kwam te rijden vanaf 2022. De Brit liet zich meteen zien en is in 2023 en 2024 alleen maar beter geworden. De jonge Brit was zelfs sneller dan Hamilton in die seizoenen en heeft in 2025 weer een grote stap in zijn ontwikkeling gezet. De Brit rijdt consistent, is veel beter dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli (wat op zich niet gek is) en is eigenlijk de enige die zich regelmatig kan meten met Lando Norris, Oscar Piastri en Verstappen.

Montoya over situatie Russell

In gesprek met MontoyAS gaat Montoya in op de contractsituatie van Russell, die nog steeds geen verlenging heeft getekend bij Mercedes. Volgens Montoya moet Mercedes zo snel mogelijk Russell vast gaan leggen, omdat hij denkt dat de Brit net zo goed kan worden als Verstappen nu is. "Ik weet niet wat Toto [Wolff] denkt. George laat zien dat ze Max [Verstappen] helemaal niet nodig hebben. Ze hebben Russell, die in de toekomst net zo goed kan worden als Max. Het enige wat deze prestaties laten zien, is dat ze iemand voor de toekomst moeten veiligstellen en dat hij [Russell] de persoon is."

Russell neemt volgens Montoya touwtjes in handen

Montoya stelt dat de touwtjes begin dit seizoen nog in handen waren van Mercedes, maar doordat Verstappen nu definitief niet gaat komen in 2026 en Russell een ijzersterk seizoen draait, is de Brit nu in het voordeel. "Doordat hij dit laat zien, dwingt hij Mercedes min of meer om te luisteren naar wat hij ook wil. Dat zullen ze hem moeten geven. Hij heeft dit jaar twee races gewonnen met een auto waarvan je theoretisch niet zou verwachten dat hij zou kunnen winnen."

