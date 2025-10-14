Aston Martin en Max Verstappen werden dit seizoen en waarschijnlijk in 2026 wederom vaak aan elkaar gekoppeld als het gaat om een stoeltje voor 2027. Aston Martin heeft nu zelf gereageerd op de geruchten en de mogelijke komst van de viervoudig wereldkampioen.

Tegenover Motorsport.com gaat Andy Cowell, teambaas van Aston Martin, in op de ontwikkeling van het team sinds het in F1 is gekomen. "Sinds Lawrence Stroll het team heeft gekocht, zijn zijn woorden altijd gevolgd door daden. Als je naar de nieuwe campus kijkt, als je naar alle investeringen kijkt en ook als je kijkt naar aanwinsten zoals Adrian Newey, dan is duidelijk dat hij enorm vastberaden is. Op een gegeven moment ziet de hele paddock dat er een ambitie is om onszelf te ontwikkelen van een team dat lange tijd om overleven heeft gedraaid tot een team dat hier is om te winnen."

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin blij met 'interesse' Verstappen

Ondanks dat Verstappen het zelf nog niet heeft uitgesproken, wordt de Nederlander in de media wel vaak gekoppeld aan een toekomst bij Aston Martin. Dit komt natuurlijk vooral door de aanwezigheid van Verstappen en - vanaf 2026 - ook Honda als motorleverancier. Cowell is blij dat Verstappen volgens de media interesse heeft, wat volgens hem een goed teken is. "Dat Max media-interesse toonde - al weet ik niet precies wat het juiste woord is - dat is vleiend. Hij ziet dat ons team vastberaden is en dat het team de juiste stappen zet."

Related image

Aston Martin over stoeltjes voor 2027

Cowell gaat niet alles op alles zetten om de komst van Verstappen mogelijk te maken, maar stelt wel dat Aston Martin voor het seizoen 2027 meerdere kanten op kan gaan door de aflopende contracten van Fernando Alonso en Lance Stroll. "Ik ben niet goed in het maken van een handstand, zelfs in het zwembad worstel ik daar nog mee! Wij hebben het geluk dat we Fernando [Alonso] en Lance [Stroll] - die allebei over veel ervaring beschikken - hebben vastliggen tot in ieder geval het einde van 2026. Dat betekent dat we openlijk met beide coureurs kunnen praten over volgend jaar. Als ik met Adrian praat en als ik met onze engineers praat, dan zijn we vooral vastberaden om met een hele snelle auto te komen. We willen zo'n goede auto hebben dat iedere coureur met een superlicentie uiteindelijk in onze auto wil rijden."

Gerelateerd