Wolff zet juridisch gevecht tegen FIA door: "Aantasting van mijn integriteit"
Susie Wolff is nog altijd vastberaden om het gevecht aan te gaan met de FIA, ondanks dat de autosportorganisatie al stappen heeft gezet. In gesprek met The Times geeft Wolff aan dat haar rechtszaak nog altijd loopt. De hele situatie begon in december 2023, toen de FIA een onderzoek startte naar een mogelijk belangenconflict vanwege de rol van haar man - Toto Wolff - bij Mercedes.
Dit onderzoek werd echter binnen 48 uur stopgezet, nadat de FIA tevreden was met de maatregelen die het had genomen. Toch voelt Wolff dat haar geloofwaardigheid hierdoor is aangetast. Susie Wolff is duidelijk niet blij met de situatie en stelt dat ze niet toe gaat staan dat haar integriteit in twijfel wordt getrokken. "Ik weigerde op die manier behandeld te worden," aldus Wolff. De impact van het onderzoek heeft volgens haar ervoor gezorgd dat er een stortvloed aan artikelen is verschenen die haar integriteit in twijfel hebben getrokken, iets wat ze niet zomaar kan laten gaan. "Het leidde tot een enorme hoeveelheid artikelen waarin mijn integriteit in twijfel werd getrokken."
Wolff gaat door met rechtszaak tegen FIA
Ondanks dat het onderzoek vanuit de FIA dus vrij snel werd afgesloten, heeft Wolff een lasterzaak aangespannen tegen de FIA. Dit proces is nog steeds gaande, terwijl er geen tijdschema is voor wanneer er een oplossing zou kunnen komen. De FIA heeft sindsdien geen commentaar meer gegeven, maar Wolff is nog steeds vastberaden om haar naam te zuiveren en haar zaak tot een goed einde te brengen.
Hamilton steunt Wolff
Onder meer Lewis Hamilton steunt Wolff in haar strijd. "Allereerst ben ik ongelooflijk trots op Susie. Ik vind haar zo moedig en ze staat voor zulke geweldige waarden," zei hij. "Ze is zo'n leider, en in een wereld waar mensen vaak worden stilgehouden, is haar standpunt een geweldige boodschap. Er is echt een gebrek aan verantwoordelijkheid binnen deze sport, binnen de FIA, dingen die achter gesloten deuren gebeuren. Er is geen transparantie, er is duidelijk geen verantwoordelijkheid, en dat hebben we nodig. Ik denk dat de fans dat nodig hebben. Hoe kun je de sport en wat hier gebeurt vertrouwen als je dat niet hebt? Dus hopelijk zal deze hele zaak verandering veroorzaken en een positieve impact hebben. Vooral voor vrouwen."
