Verstappen.com Racing heeft haar allereerste kampioenschap bij de teams verdiend. Harry King en de protegés van Max Verstappen, Chris Lulham en Thierry Vermeulen, werden afgelopen zondag derde in hun klasse in de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, meer dan genoeg om de Gold Cup-titel te pakken. Uiteindelijk is Verstappen.com, als team en als coureurs, op vijf kampioenschappen terechtgekomen.
