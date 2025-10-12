'Red Bull wil twee nieuwe coureurs in 2026', Verstappen doet boekje open over Schumacher | GPFans Recap

Het is de zondag buiten een raceweekend en terwijl we ons opmaken voor het volgende hoofdstuk op de kalender, de Grand Prix van de Verenigde Staten, was er ook vandaag genoeg om te lezen in de Formule 1. In deze GPFans Recap praten je we in vogelvlucht weer helemaal bij.

Op zondag verschenen er verschillende verhalen, zo was er onder meer de verwachting dat Liam Lawson voor 2026 serieus gevaar zou lopen wat betreft zijn stoeltje bij Racing Bulls. Volgens Sky Sports wordt er namelijk serieus gekeken naar het doorschuiven van Isack Hadjar en het posteren van twee nieuwe coureurs in de Racing Bulls-formatie. Ondertussen had Max Verstappen het één en ander te zeggen over Michael Schumacher.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen met Ford in de 24h-Nürburgring volgend jaar? "Daar hangt het vanaf"

Max Verstappen hint op een mogelijke constructeurswissel voor zijn GT3-team, Verstappen.com Racing. Zijn deelname aan de 24h-Nürburgring van 2026 zal niet alleen afhangen van hoe het gaat in de Formule 1, maar ook van het merk waarmee hij kan racen." Het hangt van een heleboel dingen af, eerlijk gezegd", antwoordde Verstappen tegenover de aanwezige media in Singapore. "Het hangt ten eerste af van de Formule 1. Ik verwacht dat het heel ingewikkeld zal zijn met de nieuwe regels en de vraagtekens eromheen", zo begint Verstappen. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier.

Di Montezemolo: "Verstappen is voor mij met afstand de nummer één"

Max Verstappen is natuurlijk één van de beste coureurs van zijn generatie, al bestaat er volgens Luca di Montezemolo geen twijfel: de Nederlander is de allerbeste. De voormalig Ferrari-baas stelt dat hij de Nederlander als de beste coureur op de grid beschouwt in de koningsklasse en zou Verstappen zonder twijfel in zijn team willen hebben. Meer lezen over Luca di Montezemolo zijn uitspraken? Klik hier.

Related image

Verstappen openhartig over Schumacher: "Soms gingen we samen op vakantie"

Max Verstappen behoort langzaam maar zeker tot het niveau van de grootste coureurs aller tijden, zoals Michael Schumacher natuurlijk ook daartoe behoort. De twee worden regelmatig met elkaar vergeleken en Verstappen vertelt nu over zijn band met de Duitse legende. "Hij en mijn vader waren vrienden. Soms gingen we samen op vakantie. Ik heb daar nog wel video's van. Het zijn goede herinneringen, dat is een ding dat zeker is", zo vertelt Verstappen over de relatie met Schumacher in The Road Rat. Meer lezen over Max Verstappen en Michael Schumacher? Klik hier.

'Red Bull overweegt twee nieuwe coureurs bij Racing Bulls in 2026'

Red Bull staat volgend seizoen voor een belangrijke keuze. Het team overweegt om volgend seizoen twee nieuwe coureurs in te zetten bij de Racing Bulls. Isack Hadjar, de rijzende ster binnen het Red Bull-programma, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda. Hadjar, die afgelopen seizoen indruk maakte met zijn debuut in de Formule 1, kwam onder meer tot een podium in Zandvoort en een sterk optreden in Singapore. Meer lezen over de geruchten rondom Racing Bulls? Klik hier.

Related image

Race Café discussieert over rol Mekies: 'Horner gaf geld liever aan andere dingen uit'

Na een zeer lastige eerste seizoenshelft, gaat het na de zomerstop een stuk voorspoediger bij het team van Red Bull Racing. Mogelijk heeft Laurent Mekies een grote rol in die verbeteringen, al wil hij daar zelf niks van weten. Jack Plooij, Richard Verschoor en Jan Lammers discussiëren over de bijdrage. "We horen wel verhalen over Horner, die de centjes aan andere dingen wilde besteden dat de auto", zo wordt er onder meer gezegd. Meer lezen over de uitspraken van Jack Plooij? Klik hier.

Gerelateerd