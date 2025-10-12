Max Verstappen behoort langzaam maar zeker tot het niveau van de grootste coureurs aller tijden, zoals Michael Schumacher natuurlijk ook daartoe behoort. De twee worden regelmatig met elkaar vergeleken en Verstappen vertelt nu over zijn band met de Duitse legende.

Schumacher en Verstappen behoren tot de grootste namen in de geschiedenis van de Formule 1. Schumacher, geboren in 1969 in Duitsland, wordt gezien als een van de meest succesvolle coureurs aller tijden. Met zeven wereldtitels en talloze overwinningen bij onder andere Ferrari, zette hij een nieuwe standaard voor professionaliteit en vastberadenheid in de autosport. Verstappen, geboren in 1997 in België maar rijdend onder de Nederlandse vlag, geldt als de moderne opvolger van dat erfgoed. Als jongste coureur ooit die aan een Formule 1-race deelnam, brak hij records met zijn agressieve rijstijl en natuurlijke talent. Inmiddels is hij viervoudig wereldkampioen met Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Samen op vakantie

Dat Verstappen en Schumacher elkaar nog gekend hebben, zal niet iedereen weten. De zevenvoudig wereldkampioen kwam wel eens over de vloer in huize Verstappen en de Nederlandse rijder vertelt er nu over: "Hij en mijn vader waren vrienden. Soms gingen we samen op vakantie. Ik heb daar nog wel video's van. Het zijn goede herinneringen, dat is een ding dat zeker is", zo vertelt Verstappen over de relatie met Schumacher in The Road Rat.

Alles voor de winst

Verstappen vervolgt: "Ik vind het mooi dat Michael een echte familieman was. Op de baan was hij super gefocust, puur gericht op prestaties, maar als hij thuiskwam, zorgde hij voor zijn gezin en zorgde hij ervoor dat zij ook zijn aandacht kregen. Dat was mooi om te zien. Een voorbeeld van hoe je je eigen leven kunt leiden. Michael Schumacher vertegenwoordigt voor mij de coureur die altijd hard werkte en alles gaf wat hij had. Er waren geen compromissen. Het enige dat telde, was dat hij won, het maakte niet uit hoe, als hij maar won", besluit Verstappen.

Gerelateerd