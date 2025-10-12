Red Bull staat volgend seizoen voor een belangrijke keuze. Het team overweegt om volgend seizoen twee nieuwe coureurs in te zetten bij de Racing Bulls. Isack Hadjar, de rijzende ster binnen het Red Bull-programma, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda. Hadjar, die afgelopen seizoen indruk maakte met zijn debuut in de Formule 1, kwam onder meer tot een podium in Zandvoort en een sterk optreden in Singapore.

In het verleden verschoof de Oostenrijkse renstal al meerdere coureurs zoals Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez en Liam Lawson. Nu staat het team voor de uitdaging om een tweede coureur te vinden die de snelheid van de Nederlander kan evenaren. De Fransman Hadjar, die indruk maakte met zijn debuutseizoen bij Racing Bulls, wordt gezien als een belangrijke speler voor de toekomst van het team. Zijn prestaties, zoals een derde plaats bij de Grand Prix van Nederland, maken hem een veelbelovende kandidaat.

Zoektocht naar teamgenoot

De zoektocht naar een teamgenoot die de snelheid van de Limburger kan evenaren, is een terugkerend thema binnen Red Bull. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo heeft het team moeite gehad om een coureur te vinden die dezelfde concurrentie kan bieden. Hoewel vaak wordt gesuggereerd dat de auto's van Red Bull zijn ontworpen voor de rijstijl van de Red Bull-coureur, benadrukt het team dat hun doel is om simpelweg de snelste auto te bouwen.

Hadjar en zelfreflectie

Simon Lazenby en Jamie Chadwick zijn het erover eens dat Racing Bulls volgend seizoen Liam Lawson eruit knikkeren en voor twee nieuwe coureurs gaan. Met de komst van nieuwe auto’s en motoren volgend jaar, kunnen de verhoudingen binnen teams veranderen. Dit biedt kansen voor Red Bull en Racing Bulls om de "volgende Max Verstappen" te vinden. Mocht Hadjar niet de juiste keuze blijken te zijn, dan moet het team kritisch naar zichzelf kijken, aldus Chadwick. "Ze willen niet de volgende nummer twee coureurs vinden, of gewoon een coureur die over de hele linie solide kan zijn. Ze willen coureurs vinden die de volgende supersterren in de Formule 1 worden. Ik denk dat als ze, naar mijn mening, gewoon dezelfde line-up aanhouden als ze nu hebben, ze weten dat die twee coureurs geen Red Bull Racing-coureurs zullen zijn", besluit Chadwick.

