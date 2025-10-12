Na een zeer lastige eerste seizoenshelft, gaat het na de zomerstop een stuk voorspoediger bij het team van Red Bull Racing. Mogelijk heeft Laurent Mekies een grote rol in die verbeteringen, al wil hij daar zelf niks van weten. Jack Plooij, Richard Verschoor en Jan Lammers discussiëren over de bijdrage.

Na overwinningen in Monza en Azerbeidzjan voor Verstappen, was in Singapore ook wel weer te zien dat het allemaal een stuk minder rommelig en instabiel is bij de Milton Keynes-formatie. Verstappen wist weliswaar niet te winnen in Marina Bay, de tweede plek was een meer dan prima resultaat op een circuit waar de Red Bull over het algemeen zelden tot nooit goed presteert. Het is een teken aan de wand dat de verbeteringen bij Red Bull doorzetten en met een gat van 63 punten tot Oscar Piastri is ook de wereldtitel nog niet helemaal uit het oog.

Anders kijken

Een mogelijke spil in de verbeteringen bij het team van Red Bull is teambaas Mekies, die eerder dit jaar het stokje overnam van de ontslagen Christian Horner. De rust is in ieder geval wedergekeerd binnen het Oostenrijkse team. Mekies zelf stelt zich nederig op en vindt dat hij 'helemaal geen enkele contributie heeft' aan de wederopstanding. "Zou het niet met Laurent Mekies te maken hebben? Dat hij heel anders kijkt naar de sport", zo vraagt Plooij zich hardop af in het Race Café.

Verdeling van geld

Verschoor haakt in: "Daar gaat die auto toch niet ineens harder van?" Plooij zegt dat het wel anders zit: "We horen wel verhalen over Horner, die de centjes aan andere dingen wilde besteden dat de auto. Mekies die zou zeggen dat ze het geld dat ze over hebben juist wel in de auto willen steken." Jan Lammers denkt dat het vooral in de samenwerking zit: "Ik denk dat alle beslissingen die genomen zijn, heel hoogwaardig zijn, maar ook zijn ze snel genomen. Ik denk dat het een heel hoogwaardig samenspel is tussen die twee [Verstappen en Mekies] waardoor ze zo snel die ommekeer hebben gemaakt."

