Bortoleto over Verstappen: "Hij is mijn levende idool"

Brian Van Hinthum
verstappen

Max Verstappen is voor veel coureurs in de paddock een geliefde rijder en met Gabriel Bortoleto lijkt hij sowieso een mooie vriendschap op te bouwen. De Braziliaan stelt nu zelfs dat de viervoudig wereldkampioen zijn 'levende idool' is.

Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal rijdt regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen.

Levende idool

Dat Bortoleto Verstappen zelfs als veel meer dan een vriend zien, dat wisten we nog niet. De Braziliaanse coureur, die dit seizoen steeds meer van zichzelf laat zien en zich razendsnel ontwikkelt, spreekt in de Viaplay-documentaire Bem Vindo Bortoleto over zijn respect voor Verstappen: "Max is eigenlijk mijn levende idool. Senna was natuurlijk altijd mijn held, maar ik heb hem nooit kunnen zien racen. Max was de jonge gast die het systeem compleet wist te breken door op een jonge en agressieve manier Formule 1-races te winnen", zo besluit de Sauber-rijder.

