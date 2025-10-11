McLaren schreef vorig weekend het constructeurskampioenschap van 2025 op haar naam. Het is het team uit Woking voor het tweede F1-seizoen op rij gelukt. Ter ere van deze wereldtitel kleurde Bahrein volledig oranje, maar wat heeft dit landje in het Midden-Oosten precies te maken met McLaren?

Tien jaar geleden ging McLaren een avontuur met Honda aan. Het zou een nachtmerrie worden. De ene na de andere power unit blies op en Fernando Alonso, Jenson Button en Stoffel Vandoorne kwamen race na race niet in de buurt van het podium. Het is bijna niet voor te stellen dat dezelfde formatie de afgelopen twee constructeurstitels in de Formule 1 heeft binnengesleept. Vorig jaar werd het kampioenschap in de allerlaatste race beslist, de Grand Prix van Abu Dhabi. Het lukte Ferrari toen echter niet om McLaren te verslaan.

Bahrein sleutel achter succes McLaren?

Dit jaar heeft niemand kunnen tippen aan McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris zijn dominant geweest gedurende 2025, terwijl Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing een spannende strijd vormen voor de tweede positie, al speelt zich dit dus af ver achter McLaren. De derde plek van Norris en de vierde plek van Piastri leverde in Singapore genoeg punten op voor McLaren om zeker te zijn van het kampioenschap met nog zes raceweekenden te gaan.

Ter ere van deze prestatie kleurde heel Bahrein oranje. Maar waarom deed Bahrein dit, als McLaren gevestigd is in Groot-Brittannië en onder Britse vlag uitkomt?

McLaren dreigde in 2018 failliet te gaan en moest een lening van 150 miljoen Britse pond afsluiten bij de National Bank of Bahrain om boven water te blijven. De Mumtalakat Holding Company, het Bahreinse staatsinvesteringsfonds, was toen al 30% eigenaar van McLaren, maar begin 2024 nam het de volledige eigendom van het aandelenkapitaal over van moederbedrijf McLaren Group. Mumtalakat was tot voor kort 70% eigenaar van nevenbedrijf McLaren Racing, waar het F1-team onder valt, maar naar verluidt neemt het de overige 30% over van MSP Sports Capital, Ares Investment Management, UBS O'Connor, en overige aandeelhouders. Het gaat om een miljardendeal, waarbij de waarde van McLaren Racing geschat wordt op 3.000.000.000 Britse pond of 3.460.000.000 euro.

McLaren is in de loop der tijd dus een volledig team uit Bahrein geworden en het Arabische landje is er dan ook ontzettend trots op.

