Guenther Steiner heeft zijn zorgen geuit over de strategie van McLaren in de strijd om het wereldkampioenschap. In The Red Flags Podcast stelt hij dat het team duidelijke keuzes moet maken tussen hun coureurs om interne frustraties te voorkomen en de kansen op het kampioenschap niet te vergooien.

Tijdens de Grand Prix van Singapore eindigden Lando Norris en Oscar Piastri als derde en vierde, terwijl het Britse team voor het tweede jaar op rij de titel bij de constructeurs won. Steiner was lovend over de renstal, maar stelt dat het nu tijd is om strategisch na te denken. "De auto was goed, maar bij de rijders moet je keuzes maken. Of je hebt regels, of je hebt ze niet. McLaren lijkt zijn eigen ‘papaya-regels’ te hebben: niemand weet wat ze zijn of wanneer ze gelden", aldus de voormalig teambaas van Haas.

Steiner ziet Piastri voor McLaren kiezen

Met nog zes raceweekenden te gaan, heeft de Australiër 22 punten voorsprong op zijn teamgenoot. Steiner stelt dat McLaren nu moet gaan overwegen om Piastri te bevoordelen, gezien zijn betere positie in het klassement. "Als ze nu het rijderskampioenschap verliezen, zou ik dat onacceptabel vinden", waarschuwt hij. "Dan heb je twee ontevreden coureurs. Als je er één kiest, heb je er tenminste maar één die mopperen zal."

McLaren moet 'keuzes maken' tussen coureurs

Tot nu toe heeft de Britse renstal de coureurs vrij laten racen zolang ze elkaar niet raken, maar volgens Steiner is dit niet de juiste manier. "Wanneer Lando een motorprobleem had of een slechte pitstop, werd dat niet meegewogen. Alles wordt nu een berekening. Het is geen racen meer: ze hebben het racen eruit gehaald."