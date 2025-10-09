Welkom bij de GPFans Recap van donderdag 9 oktober. Vandaag kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten en in dit artikel vind je een overzicht van het meest gelezen nieuws van de dag.

Zo werd bekend dat Julia Piquet, de zus van Kelly Piquet en schoonzus van Max Verstappen, betrokken is geraakt bij een auto-ongeluk. Pirelli-chef Mario Isola sluit zich aan bij de kritiek van Verstappen over de C6-band. FIA-presidentskandidaat Laura Villars overweegt juridische stappen te ondernemen tegen het beleid, en Red Bull zou een overnamebod op Racing Bulls hebben afgewezen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 9 oktober.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull wijst wederom miljardenbod op Racing Bulls af'

Red Bull heeft een miljardenbod op Racing Bulls naast zich neergelegd, zo meldt Joe Saward in zijn Green Notebook. Het Oostenrijkse team krijgt volgens de Engelsman ongeveer elke maand een bod op het team te verwerken en de bedragen lopen steeds verder op. Alles lezen over het bod dat Red Bull heeft afgeslagen? Klik hier!

Related image

Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk

Julia Piquet, de zus van Kelly Piquet en schoonzus van Max Verstappen, is samen met onder andere haar moeder betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in de Verenigde Staten. Daniel Suarez, de man van Julia en NASCAR-coureur, heeft via social media laten weten dat het gelukkig goed is afgelopen. Alles lezen over het voorval? Klik hier!

'FIA-presidentskandidaat Villars overweegt juridische stappen tegen verkiezingsregels'

FIA-presidentskandidaat Laura Villars overweegt een juridische procedure te starten vanwege grote zorgen rondom de presidentsverkiezingen in december. Deze week werden de strenge eisen om mee te mogen doen aan de verkiezingen bekend, en daaruit werd al snel geconcludeerd dat iedereen behalve Mohammed Ben Sulayem weinig kans heeft om te winnen. Alles lezen over de stappen die Villars wil gaan zetten?

Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"

Max Verstappen liet tijdens het raceweekend in Bakoe een aantal stevige woorden vallen over de C6-band van Pirelli. De Nederlander zei: "Ik denk dat ik een keer met Pirelli wil gaan praten dat ze die band gewoon lekker thuis laten, want dit maakt het voor een weekend heel lastig." Pirelli-baas Mario Isola heeft de kritiek van Verstappen gehoord en wil met de Red Bull Racing-coureur in gesprek. Lezen wat Isola precies te zeggen heeft?

Kalle Rovanperä

Rovanperä laat rallywereld schrikken en maakt overstap van WRC naar Super Formula

Groot nieuws uit de autosportwereld: Kalle Rovanperä gaat het World Rally Championship (WRC) na een paar jaar verlaten. De Red Bull-coureur gaat naar de Super Formula om daar namens Toyota Gazoo Racing te racen. Hij kwam ook al namens Toyota en Red Bull uit in WRC. Alles lezen over de overstap van Rovanperä? Klik hier!

Gerelateerd