Julia Piquet, de zus van Kelly Piquet en schoonzus van Max Verstappen, is samen met onder andere haar moeder betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in de Verenigde Staten. Daniel Suarez, de man van Julia en NASCAR-coureur, heeft via social media laten weten dat het gelukkig goed is afgelopen.

Julia Piquet en haar moeder Sylvia Tamsma waren naar verluidt op reis in North Carolina met Rosaline Garza, de moeder van NASCAR-ster Daniel Suarez, toen ze betrokken raakten bij een verkeersongeval. Suarez, die in 2024 met Julia trouwde, sprak over wat hij omschreef als "een zeer angstaanjagende dag" nadat hij via zijn sociale media-accounts beelden van het ongeluk had gedeeld. De 33-jarige Trackhouse Racing-coureur plaatste foto's van Julia's Chevy Blazer SUV, die door het ongeluk verwoest is.

Goed afgelopen

"Dit is wat er over is van de Chevy Blazer van Julia", schrijft Suarez op X. "Deze auto heeft het leven gered van mijn vrouw, mijn moeder en mijn schoonmoeder. Gisteren was een angstaanjagende dag. Vandaag ben ik vooral heel blij dat iedereen nog leeft." Naar aanleiding van het bericht toonde de gehele motorsportgemeenschap haar steun aan Daniel, zijn moeder en de familie Piquet. Na de angstaanjagende gebeurtenis stroomden er massaal steunbetuigingen binnen.

What is left of Julia’s Chevy Blazer. This car saved the lives of my wife, mother and mother in law. Yesterday was a very scary day. Today, I’m just so grateful that they are alive. pic.twitter.com/Cr2Wann5S3 — Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) October 7, 2025

