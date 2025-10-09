close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen

Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"

Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"

Jan Bolscher
Max Verstappen

Max Verstappen liet tijdens het raceweekend in Baku een aantal stevige woorden vallen over de C6-band van Pirelli. De Nederlander zei: "Ik denk dat ik een keer met Pirelli wil gaan praten dat ze die band gewoon lekker thuis laten, want dit maakt het voor een weekend heel lastig." Pirelli-baas Mario Isola heeft de kritiek van Verstappen gehoord en wil met de Red Bull Racing-coureur in gesprek.

Het Italiaanse bedrijf heeft de woorden van de Red Bull-coureur ter harte genomen. Mario Isola van Pirelli maakte bekend dat de C6-band dit jaar niet meer tijdens races gebruikt zal worden. Het oorspronkelijke plan was om de band in Singapore en Las Vegas in te zetten, maar dat is inmiddels veranderd. Volgens Isola zouden de omstandigheden in Singapore en de hoge temperaturen in Las Vegas problematisch kunnen zijn voor de C6-band, zeker nadat teams als McLaren al moeite hadden met de zachte banden.

C5 en C6

De Italiaanse bandenfabrikant erkent dat de C6-band niet heeft gedaan wat ervan werd verwacht. Isola liet weten dat er volgend jaar veranderingen op til staan, omdat Pirelli de verschillen tussen de C5- en C6-banden groter wil maken. "We zijn ons er volledig van bewust dat de C5 en C6 momenteel heel dicht bij elkaar zitten. Voor volgend jaar willen we de delta tussen beide compounds groter maken," aldus de Italiaan.

Niet met Verstappen oneens

Ondanks de scherpe kritiek van Verstappen blijft Isola bij het standpunt dat de C6-band qua pure performance sneller is, ook al blijkt hij lastiger in gebruik te zijn. "Ik heb zijn opmerkingen gelezen", klinkt het in gesprek met Motorsport.com. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om er met Max over te praten, maar dat zal ik nog wel gaan doen. Het is sowieso niet heel urgent, aangezien de C6 dit jaar in geen enkele race meer zal worden gebruikt. We weten dat het verschil groter moet zijn als we de banden voor volgend jaar homologeren. Ik begrijp de opmerkingen van Max en die zijn niet heel anders dan wat wij zelf hebben geanalyseerd. Ik ben het in ieder geval niet met Max oneens

Verwacht jij dat de aanpassing in de bandenstrategie een positief effect zal hebben op de races?

71 stemmen

Gerelateerd

Ben Sulayem lijkt sowieso herkozen te worden als FIA-president: dit is waarom
FIA

Ben Sulayem lijkt sowieso herkozen te worden als FIA-president: dit is waarom

  • Gisteren 17:05
  • 6

Net binnen

Verstappen in de clinch met FIA om koelvest in F1: 'Waarom mogen we niet kiezen?'
Verstappen in F1

Verstappen in de clinch met FIA om koelvest in F1: 'Waarom mogen we niet kiezen?'

  • 4 minuten geleden
Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden:
Verstappen / Pirelli

Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"

  • 23 minuten geleden
Wolff, Marko en Berger ontvangen speciale Niki Lauda-award
Sportgala

Wolff, Marko en Berger ontvangen speciale Niki Lauda-award

  • 31 minuten geleden
Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore
Kimi Antonelli

Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore

  • 53 minuten geleden
Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'
Verstappen GT3

Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'

  • 1 uur geleden
Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live
Max Verstappen

Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x