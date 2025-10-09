Max Verstappen liet tijdens het raceweekend in Baku een aantal stevige woorden vallen over de C6-band van Pirelli. De Nederlander zei: "Ik denk dat ik een keer met Pirelli wil gaan praten dat ze die band gewoon lekker thuis laten, want dit maakt het voor een weekend heel lastig." Pirelli-baas Mario Isola heeft de kritiek van Verstappen gehoord en wil met de Red Bull Racing-coureur in gesprek.

Het Italiaanse bedrijf heeft de woorden van de Red Bull-coureur ter harte genomen. Mario Isola van Pirelli maakte bekend dat de C6-band dit jaar niet meer tijdens races gebruikt zal worden. Het oorspronkelijke plan was om de band in Singapore en Las Vegas in te zetten, maar dat is inmiddels veranderd. Volgens Isola zouden de omstandigheden in Singapore en de hoge temperaturen in Las Vegas problematisch kunnen zijn voor de C6-band, zeker nadat teams als McLaren al moeite hadden met de zachte banden.

C5 en C6

De Italiaanse bandenfabrikant erkent dat de C6-band niet heeft gedaan wat ervan werd verwacht. Isola liet weten dat er volgend jaar veranderingen op til staan, omdat Pirelli de verschillen tussen de C5- en C6-banden groter wil maken. "We zijn ons er volledig van bewust dat de C5 en C6 momenteel heel dicht bij elkaar zitten. Voor volgend jaar willen we de delta tussen beide compounds groter maken," aldus de Italiaan.

Niet met Verstappen oneens

Ondanks de scherpe kritiek van Verstappen blijft Isola bij het standpunt dat de C6-band qua pure performance sneller is, ook al blijkt hij lastiger in gebruik te zijn. "Ik heb zijn opmerkingen gelezen", klinkt het in gesprek met Motorsport.com. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om er met Max over te praten, maar dat zal ik nog wel gaan doen. Het is sowieso niet heel urgent, aangezien de C6 dit jaar in geen enkele race meer zal worden gebruikt. We weten dat het verschil groter moet zijn als we de banden voor volgend jaar homologeren. Ik begrijp de opmerkingen van Max en die zijn niet heel anders dan wat wij zelf hebben geanalyseerd. Ik ben het in ieder geval niet met Max oneens