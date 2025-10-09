Groot nieuws uit de autosportwereld: Kalle Rovanperä gaat het World Rally Championship (WRC) na een paar jaar verlaten. De Red Bull-coureur gaat naar de Super Formula om daar namens Toyota Gazoo Racing te racen. Hij kwam ook al namens Toyota en Red Bull uit in WRC.

Rovanperä is, ondanks dat hij 25 jaar oud is, al een gerenommeerde naam in de rallywereld. De Fin heeft 83 rally's gereden en werd in 2022 de jongste coureur ooit in WRC die wereldkampioen werd. Een jaar later, in 2023, werd hij wederom wereldkampioen. In 2024 deed Rovanperä maar deels mee aan het seizoen (zeven races), maar daar won hij er wel vier van. Dit seizoen staat Rovanperä derde met 203 punten, 19 punten achter de leider in het kampioenschap. Het gaat dus het laatste seizoen in WRC worden voor Rovanperä, die de stap naar Super Formula gaat maken. Rovanperä is onderdeel van het grote aantal coureurs - ook buiten F1 - dat namens Red Bull in de auto- of motorsportwereld actief is.

Rovanperä reageert op vertrek uit WRC

Rovanperä stelt dat hij vond dat het tijd was voor de volgende stap in zijn carrière. "Deze beslissing was niet gemakkelijk, maar ik heb er al een tijdje over nagedacht. Nu ik op deze leeftijd al zoveel bereikt heb in de rallysport, begon ik na te denken over welke andere mogelijkheden ik nog zou kunnen hebben en welke andere uitdagingen ik zou willen aangaan. Het was een moeilijke beslissing, maar het voelt als de juiste keuze om mijn volgende dromen en uitdagingen na te jagen. Het is bijzonder om vanaf het begin van deze nieuwe uitdaging de steun van Toyota Gazoo Racing te hebben en in de Super Formula te kunnen racen."

Rovanperä over stap naar Super Formula

Rovanperä weet dat het een grote stap is om van rally naar Super Formula te gaan, maar gaat de uitdaging graag aan. “Ik weet dat het een grote sprong is, komend vanuit de rallysport, maar ik kijk er echt naar uit en samen met TGR hebben we een goed plan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en er het beste van te maken.” Rovanperä zal in 2026 zijn debuut maken en het huidige WRC-seizoen nog afmaken.

