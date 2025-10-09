close global

Mohammed Ben Sulayem

'FIA-presidentskandidaat Villars overweegt juridische stappen tegen verkiezingsregels'

'FIA-presidentskandidaat Villars overweegt juridische stappen tegen verkiezingsregels'

Remy Ramjiawan
Mohammed Ben Sulayem

FIA-presidentskandidaat Laura Villars overweegt een juridische procedure te starten vanwege grote zorgen rondom de presidentsverkiezingen in december. Deze week werden de strenge eisen om mee te mogen doen aan de verkiezingen bekend, en daaruit werd al snel geconcludeerd dat iedereen behalve Mohammed Ben Sulayem weinig kans heeft om te winnen.

The Race meldde onlangs dat de rivalen van Ben Sulayem het nog moeilijk zullen krijgen om überhaupt aan de verkiezingen mee te mogen doen. Zo zouden de tegenstanders, Villars maar ook Tim Mayer, niet in staat zijn om de vereiste presidentiële lijst samen te stellen. Het gaat dan om het team van tien mensen naast de presidentskandidaat, waaronder zeven uit diverse regio’s. Fabiana Ecclestone, de enige kandidaat uit Zuid-Amerika, heeft haar loyaliteit al uitgesproken aan Ben Sulayem, waardoor het voor andere kandidaten vrijwel onmogelijk wordt om aan de eisen te voldoen.

Zorgen

Donderdag maakte Villars echter bekend dat zij nog altijd van plan is door te zetten met haar campagne. Dit jaar zijn er diverse wijzigingen in de verkiezingsregels doorgevoerd, die inmiddels ook zijn goedgekeurd door de FIA. Dit verkleint de kansen voor tegenkandidaten van Ben Sulayem. “Er vinden momenteel formele gesprekken plaats tussen mijn juridische team en het FIA-bestuur, omdat de huidige verkiezingsprocedure legitieme zorgen oproept over de conformiteit met de FIA-statuten,” legt de kandidaat uit bij The Race.

Villars schroomt rechtszaak niet

“In overeenstemming met Artikel 1.3 van de FIA-statuten moet de Federatie de hoogste normen van bestuur, transparantie en democratie handhaven. Alle opties - inclusief juridische en gerechtelijke - blijven daarom in overweging om ervoor te zorgen dat deze principes volledig worden gerespecteerd, in lijn met de status van de FIA als een non-profitvereniging volgens Frans recht,” zo schroomt Villars niet om een advocaat in de arm te nemen.

FIA Mohammed ben Sulayem

F1 standen

