Red Bull heeft een miljardenbod op Racing Bulls naast zich neergelegd, zo meldt Joe Saward in zijn Green Notebook. Het Oostenrijkse team krijgt volgens de Engelsman ongeveer elke maand een bod op het team te verwerken en de bedragen lopen steeds verder op.
De Formule 1 zit sinds enkele jaren in de lift. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook investeerders zich melden om onderdeel te worden van teams, want daarmee valt een appeltje voor de dorst te verdienen. Ook de MotoGP lijkt een slimme investering te zijn, nu Formule 1-eigenaar Liberty Media daar ook de scepter zwaait. Zo heeft bijvoorbeeld voormalig Haas-teambaas Günther Steiner onlangs aandelen gekocht in het KTM Tech3-team.
Formule 1-teams zijn in trek bij investeerders
Red Bull beschikt binnen de Formule 1 over twee teams en het energiedrankbedrijf heeft volgens Saward onlangs een bod van 2,3 miljard dollar afgewezen. De groep investeerders was voornamelijk geïnteresseerd in zusterteam Racing Bulls, maar dat wil Red Bull voorlopig niet van de hand doen. Daarnaast krijgt het bedrijf naar verluidt maandelijks een aanbieding, waarbij het vorige hoogste bod, in augustus, 2 miljard dollar bedroeg.
Niet alleen Red Bull moet kopers van zich afslaan. Ook bij Haas en Alpine staan investeerders handenwrijvend klaar om een aandeel te kopen. Gene Haas staat volgens Saward niet te springen om aandelen te verkopen en ook Renault is voorlopig niet van plan om investeerders te laten instappen.
