Brown ontkent bewijs te hebben vernietigd in rechtszaak tegen Palou
Brown ontkent bewijs te hebben vernietigd in rechtszaak tegen Palou
In de rechtszaak tussen McLaren en Alex Palou, die momenteel behandeld wordt in het hooggerechtshof, staat McLaren-baas Zak Brown centraal vanwege aantijgingen van bewijsvernietiging. De Amerikaanse teambaas zou op Whatsapp doelbewust bewijsstukken hebben vernietigd, maar ontkent die aantijgingen.
Het hele conflict draait om een contractbreuk van Alex Palou, die na een overeenkomst met McLaren besloot om toch bij Chip Ganassi Racing te blijven. McLaren eist daarvoor een schadevergoeding van maar liefst $20,7 miljoen. Uit bewijsstukken van de rechtbank blijkt dat McLaren gebruik maakte van de verdwijnende berichtenfunctie van WhatsApp, iets wat volgens Palou's juridische team gedaan werd om bewijs te verdoezelen.
Bewijsvernietiging
Tijdens de zitting werd Brown geconfronteerd met WhatsApp-berichten die door Palou's advocaten naar de rechtbank zijn gestuurd. Berichten van onder meer voormalig teammanager Gavin Ward doen vermoeden dat het gebruik van de verdwijnende berichtenfunctie een bewuste strategie was om juridische problemen te omzeilen. Brown verdedigde zich door te stellen dat het gebruik van deze functie gewoon standaardbeleid was binnen het bedrijf en dat hij zich aan de opdracht hield om relevant bewijs te bewaren.
Ontkennen Brown
De discussie in de rechtszaal bereikte een hoogtepunt toen Palou's advocaat, Nick De Marco KC, Brown beschuldigde van het opzettelijk vernietigen van bewijs. Brown weerlegde deze beschuldigingen door te benadrukken dat het gebruik van de verdwijnende berichtenfunctie soms onverwachts werd gedeactiveerd en dat deze functie niet bedoeld was om juridische problemen te omzeilen. De zaak gaat verder en de uitkomst is nog ongewis. De verdediging van Brown, dat hij simpelweg het bedrijfsbeleid volgde, zal in de komende zittingen verder worden onderzocht.
Net binnen
Verstappen wijst Hülkenberg aan: "Hij houdt wel van een feestje"
- 7 minuten geleden
Brown ontkent bewijs te hebben vernietigd in rechtszaak tegen Palou
- 22 minuten geleden
Uitvalbeurten 2025: Geen uitvallers tijdens race in Singapore
- 36 minuten geleden
- 3
Formule 1 reageert op kritiek coureurs over tv-regie na Grand Prix van Singapore
- 52 minuten geleden
Wolff waarschuwt McLaren na botsing Norris en Piastri: "De beesten komen los"
- 1 uur geleden
Rovanperä laat rallywereld schrikken en maakt overstap van WRC naar Super Formula
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober