In de rechtszaak tussen McLaren en Alex Palou, die momenteel behandeld wordt in het hooggerechtshof, staat McLaren-baas Zak Brown centraal vanwege aantijgingen van bewijsvernietiging. De Amerikaanse teambaas zou op Whatsapp doelbewust bewijsstukken hebben vernietigd, maar ontkent die aantijgingen.

Het hele conflict draait om een contractbreuk van Alex Palou, die na een overeenkomst met McLaren besloot om toch bij Chip Ganassi Racing te blijven. McLaren eist daarvoor een schadevergoeding van maar liefst $20,7 miljoen. Uit bewijsstukken van de rechtbank blijkt dat McLaren gebruik maakte van de verdwijnende berichtenfunctie van WhatsApp, iets wat volgens Palou's juridische team gedaan werd om bewijs te verdoezelen.

Bewijsvernietiging

Tijdens de zitting werd Brown geconfronteerd met WhatsApp-berichten die door Palou's advocaten naar de rechtbank zijn gestuurd. Berichten van onder meer voormalig teammanager Gavin Ward doen vermoeden dat het gebruik van de verdwijnende berichtenfunctie een bewuste strategie was om juridische problemen te omzeilen. Brown verdedigde zich door te stellen dat het gebruik van deze functie gewoon standaardbeleid was binnen het bedrijf en dat hij zich aan de opdracht hield om relevant bewijs te bewaren.

Ontkennen Brown

De discussie in de rechtszaal bereikte een hoogtepunt toen Palou's advocaat, Nick De Marco KC, Brown beschuldigde van het opzettelijk vernietigen van bewijs. Brown weerlegde deze beschuldigingen door te benadrukken dat het gebruik van de verdwijnende berichtenfunctie soms onverwachts werd gedeactiveerd en dat deze functie niet bedoeld was om juridische problemen te omzeilen. De zaak gaat verder en de uitkomst is nog ongewis. De verdediging van Brown, dat hij simpelweg het bedrijfsbeleid volgde, zal in de komende zittingen verder worden onderzocht.