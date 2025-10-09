Bird: 'Tsunoda moet weg bij Red Bull Racing, maar wanneer?'
De positie van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing lijkt steeds wankeler te worden. Volgens Sam Bird in de BBC Chequered Flag podcast is het slechts een kwestie van tijd voordat de Japanner zijn biezen moet pakken bij het team. Het is volgens de analist niet de vraag of, maar wanneer.
De Grand Prix van Singapore heeft de twijfels rondom de performance van de Japanner verder aangewakkerd. Tsunoda werd in de stadstaat op een ronde gezet door zowel zijn teammaat als de leider van de race, terwijl hij in een moeizaam seizoen verkeerde. De verwachting is dat het nieuws al tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico officieel bekend wordt gemaakt. "Het is nu nog maar een kwestie van tijd voordat hij die plek verlaat. Het is een kwestie van wanneer, niet 'of'. Gebeurt het al voor het eind van het seizoen?", aldus Bird.
Isack Hadjar
In de wandelgangen wordt Isack Hadjar genoemd als mogelijke vervanger van de Limburger. Bird speculeert dat de jonge Fransman alvast wat ervaring kan opdoen bij het team: "Zouden ze iemand als Isack Hadjar een kans geven en zeggen: 'Kijk, je hebt nu zes races bij het grote team; er is geen druk. Ga aan de slag. Leer je engineer kennen, leer hoe hij werkt'," speculeert Bird.
Geen auto voor Hadjar
Hoewel Hadjar zelf heeft aangegeven het seizoen graag af te willen maken bij Racing Bulls, is het een publiek geheim dat Red Bull Racing soms eigenzinnige beslissingen neemt. Het is dus de vraag of de Fransman zijn zin krijgt. Bird benadrukt dat Hadjar zich moet aanpassen aan de auto die voor Max Verstappen is ontworpen, want er wordt geen auto voor hem gebouwd.
