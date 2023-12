Vincent Bruins

Jennie Gow, een presentatrice in de Formule 1 voor de BBC, kon niet genieten van de dominantie van Max Verstappen. Ze legt bij de F1: Chequered Flag-podcast uit dat ze het moeilijk vond om te blijven kijken, omdat ze het te voorspelbaar vond.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later werd in Japan de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Sergio Pérez wist te scoren.

Moeilijk om perfectie te bewonderen

"Misschien is dat de verkeerde woordkeuze," antwoordde Gow op de vraag of ze genoten heeft van de Formule 1 dit jaar. "Je kunt misschien wel genieten van elke race op zichzelf, maar als het zo voorspelbaar is, dan is het moeilijk om te blijven zitten en de perfectie te bewonderen. Ik ben van mening dat het verbluffend is om te zien waar Max en Red Bull toe in staat waren, maar echt vermakelijk was het nou ook weer niet." De Britse spreekt daarmee de woorden van Allard Kalff tegen. De analist van Viaplay liet eerder deze maand aan GPFans weten: "Mensen roepen wel eens: 'Het is saai en voorspelbaar', en weet ik veel wat ze allemaal roepen. Dat mag van mij en als iemand dat vindt, dan mag iemand dat vinden. Alleen zeg ik: jongens, geloof mij maar, over tien of vijftien jaar, dan kijk je terug naar deze periode van de laatste drie jaar hoe Max Verstappen die titels wint, dan denk ik dat je daar met een heel warm gevoel aan terugdenkt."