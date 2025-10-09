Wolff waarschuwt McLaren na botsing Norris en Piastri: "De beesten komen los"
Het begint steeds meer te borrelen bij het team van McLaren, zo heeft ook Toto Wolff gezien in Singapore. De Oostenrijker voorspelt dat de rivaliteit binnen de Britse formatie alleen maar groter zal worden naarmate de titelstrijd voortduurt. Wolff laat zich in de paddock in Singapore daarover uit.
Wolff, die na 2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg natuurlijk ook weet hoe het is om een interne strijd te hebben binnen zijn team, vergelijkt de situatie bij McLaren met andere incidenten in de koningsklasse. Hij denkt dat de spanning binnen het team zal toenemen nu de renstal het constructeurskampioenschap in de zak heeft. "Ja, die film heb ik al een paar keer gezien," zegt hij lachend over de intensiverende rivaliteit binnen McLaren. Ondanks het incident, blijft het management van McLaren volgens Wolff wel open en transparant in hun handelen.
Druk opvoeren
Het incident in Singapore was een breekpunt na 17 harmonieuze raceweekenden voor het team uit Woking, waarin Piastri en Norris meerdere 1-2 resultaten behaalden. Tijdens de race raakten de teamgenoten elkaar in de eerste ronde, wat leidde tot spanningen binnen het team. Hoewel McLaren ervoor koos geen actie te ondernemen, uitte de jonge Australiër zijn ongenoegen over de situatie. Wolff verwacht dat de interne druk zal toenemen naarmate de titelstrijd voortduurt.
Beest naar boven
De Oostenrijker denkt dat de McLaren-leiding het tot nu toe goed pareert, maar waarschuwt wel: "Ik vind het best goed hoe Andrea en Zak het doen eigenlijk. Hoe ze erover praten, hoe ze het op een heel transparante manier aanpakken. Maar het wordt natuurlijk wel spannender en dan komt het op een punt dat een paar punten ertoe doen, en dan ga je rekenen en terugrekenen. Dan komt het beest in de mensen los, en dan wordt het interessant. Maar weet je, deze jongens zitten er bovenop. Het management van McLaren zit er bovenop, en voor ons als fans wordt het interessant om naar te kijken."
