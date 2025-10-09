Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore
Kimi Antonelli kwam na een fysiek uitdagende race als vijfde over de streep in de Grand Prix van Singapore. Tijdens de formatieronde leek de Mercedes-coureur zich echter niet goed te voelen.
Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 5,063 kilometer lang en telt in totaal 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het racen wordt er veel vocht verloren, waardoor het lastig is om 61 ronden geconcentreerd te blijven. In het verleden hebben we meer dan eens coureurs na afloop van de race doorgestuurd zien worden naar het medical centre.
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli leek afgelopen zondag ook gebukt te gaan onder de uitdagende omstandigheden. Tijdens de formatieronde is over zijn boordradio te horen hoe de jonge Italiaan braakgeluiden maakt, waarna het ruim tien ronden lang stil blijft. Zijn engineer vraagt echter nergens naar, en ook Antonelli benoemt verder niets. Het is dus onduidelijk of de negentienjarige coureur daadwerkelijk heeft overgeven.
