Russell, Verstappen and Norris in Singapore

VIDEO | Wolff doet opvallende uitspraak over 2026-line-up, Norris over "oneerlijke" actie

VIDEO | Wolff doet opvallende uitspraak over 2026-line-up, Norris over "oneerlijke" actie

Vincent Bruins

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een verrassende toezegging gedaan over de line-up voor 2026, toen hij live op televisie werd gevraagd naar de stand van zaken wat betreft de coureurs voor volgend jaar.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Net binnen

Verstappen in de clinch met FIA om koelvest in F1: 'Waarom mogen we niet kiezen?'
Verstappen in F1

Verstappen in de clinch met FIA om koelvest in F1: 'Waarom mogen we niet kiezen?'

  • 3 minuten geleden
Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden:
Verstappen / Pirelli

Isola heeft kritiek Verstappen op C6-band geleden: "Ik ben het niet met Max oneens"

  • 21 minuten geleden
Wolff, Marko en Berger ontvangen speciale Niki Lauda-award
Sportgala

Wolff, Marko en Berger ontvangen speciale Niki Lauda-award

  • 30 minuten geleden
Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore
Kimi Antonelli

Braakgeluiden te horen op boordradio Antonelli tijdens Grand Prix van Singapore

  • 52 minuten geleden
Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'
Verstappen GT3

Verstappen over GT3 in 2026: 'Hoe vaak kan ik het volgend jaar doen?'

  • 1 uur geleden
Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live
Max Verstappen

Verstappen lanceert simracetrainingscentrum: Instagram-pagina officieel live

  • 1 uur geleden
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober

