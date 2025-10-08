Stefano Domenicali heeft de circuits met historische waarde, de circuits die dus al lang op de F1-kalender staan, een waarschuwing gegeven. Ze moeten namelijk blijven investeren, anders kunnen ze hun Grand Prix kwijtraken. De CEO en president van de koningsklasse heeft zijn pijlen vooral gericht op de jongere fans.

Het lijkt alsof er steeds meer Formule 1-races worden gehouden buiten Europa en steeds vaker op nieuwe circuits en soms ook nieuwe landen. Imola gaat na dit jaar van de kalender af en Barcelona-Catalunya dreigt volgend jaar het haasje te worden. Van Zandvoort weten we al dat het na 2026 verdwijnt. Spa-Francorchamps zal vanaf het einde van dit decennium slechts één keer in de twee jaar een Grand Prix organiseren. Willen circuits zoals Monza en Silverstone het risico vermijden om van de F1-kalender te worden geschrapt, dan moeten ze investeren in de infrastructuur. Domenicali werd gevraagd of historie alleen niet genoeg is voor een circuit.

Monte Carlo niet anders dan Las Vegas

"Nee, op de manier dat het natuurlijk wel een pre is als een Grand Prix historische waarde heeft, maar dat is niet genoeg", antwoordde Domenicali bij de podcast The BSMT by Gianluca Gazzoli. Nieuwe Formule 1-fans zullen namelijk niet het verschil zien tussen een circuit dat al langer bestaat, en een nieuw circuit. "Het is het element dat draait om de historie en dat is belangrijk voor mensen zoals ik, die de Formule 1 volgen sinds kind af aan. Maar voor de nieuwe fans die nu pas de Formule 1 volgen, zal het niet anders zijn om een race te bezoeken in Monte Carlo vergeleken met het nieuwe circuit in Las Vegas. Dus [historie] is geen fundamenteel element voor ons."

Investeren in infrastructuur

Om op de kalender te blijven, moeten de historische circuits blijven investeren in de infrastructuur op en rondom de baan. "Om je even een idee te geven, historie moet ondersteund worden door een structuur die kijkt naar de toekomst, een toekomst waarbij er geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de infrastructuur. Tickets zijn namelijk niet bepaald goedkoop, maar met een verbeterde infrastructuur kunnen we de fans wel op alle manieren van dienst zijn. Het laat ook landen toe op de kalender die het financieel gezien goed voor elkaar hebben, aangezien we het aantal [races] volgens mij niet gaan uitbreiden."

