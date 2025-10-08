Max Verstappen is, zoals alom bekend, een groot voetbalfan. De Nederlander is fan van PSV, de club die momenteel bezig is de titel in de Eredivisie te verdedigen. PSV is ook actief in de grootste voetbalcompetitie te wereld, de UEFA Champions League, maar volgens Verstappen gaat PSV deze prijs niet winnen. Wie dan wel?

In gesprek met Hypebeast krijgt Verstappen de vraag wie de Champions League dit seizoen gaat winnen. De Nederlander moet even nadenken, maar komt vervolgens met twee clubs. De Nederlander onthult daarbij ook meteen welke club hij internationaal steunt, naast PSV dus uit Nederland. "Mijn favoriete team, internationaal, is Barcelona. In Nederland is het zeker PSV, maar ik zie ze helaas de Champions League niet winnen. Ik hoop dan in eerste instantie Barcelona."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over winnaar Champions League

Verstappen vervolgt: "Als Barcelona de titel niet wint, dan hoop in dat Liverpool wint. Ik kan het bijvoorbeeld heel goed vinden met Virgil (Van Dijk, captain van Liverpool), we sturen elkaar vaak berichtjes over F1 en voetbal. Dat zou ik ook mooi vinden." De kans dat Barcelona of Liverpool de Champions League gaat winnen, is zeker reëel.

max predicts barcelona to win the champions league! if not them, hopefully liverpool pic.twitter.com/cXRlZN2nDw — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 7, 2025

Gerelateerd