Verstappen onthult: 'Ik denk dat Barcelona de Champions League gaat winnen dit seizoen'
Verstappen onthult: 'Ik denk dat Barcelona de Champions League gaat winnen dit seizoen'
Max Verstappen is, zoals alom bekend, een groot voetbalfan. De Nederlander is fan van PSV, de club die momenteel bezig is de titel in de Eredivisie te verdedigen. PSV is ook actief in de grootste voetbalcompetitie te wereld, de UEFA Champions League, maar volgens Verstappen gaat PSV deze prijs niet winnen. Wie dan wel?
In gesprek met Hypebeast krijgt Verstappen de vraag wie de Champions League dit seizoen gaat winnen. De Nederlander moet even nadenken, maar komt vervolgens met twee clubs. De Nederlander onthult daarbij ook meteen welke club hij internationaal steunt, naast PSV dus uit Nederland. "Mijn favoriete team, internationaal, is Barcelona. In Nederland is het zeker PSV, maar ik zie ze helaas de Champions League niet winnen. Ik hoop dan in eerste instantie Barcelona."
Verstappen over winnaar Champions League
Verstappen vervolgt: "Als Barcelona de titel niet wint, dan hoop in dat Liverpool wint. Ik kan het bijvoorbeeld heel goed vinden met Virgil (Van Dijk, captain van Liverpool), we sturen elkaar vaak berichtjes over F1 en voetbal. Dat zou ik ook mooi vinden." De kans dat Barcelona of Liverpool de Champions League gaat winnen, is zeker reëel.
Gerelateerd
Net binnen
OIav Mol helemaal klaar met TV-regie: 'Wat heb ik aan de vader van Bearman?'
- 9 minuten geleden
Verstappen zorgt voor "slechtst mogelijke scenario" bij McLaren: "Daar is iets veranderd"
- 25 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult: 'Ik denk dat Barcelona de Champions League gaat winnen dit seizoen'
- 46 minuten geleden
Olav Mol heeft weinig hoop op titel Verstappen: "Dat gaat niet gebeuren"
- 1 uur geleden
Herbert over comeback Verstappen: "Iedereen weet dat ze verliezen als ze het tegen Max op moeten nemen"
- 1 uur geleden
- 1
Webber hoort van Ferrari-geruchten over Piastri en geeft tekst en uitleg
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober