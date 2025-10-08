VIDEO | 'Piastri staat onder druk bij McLaren' l GPFans Raceteam
VIDEO | 'Piastri staat onder druk bij McLaren' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier.
Gerelateerd
Net binnen
Estoril comeback
Circuit Estoril mogelijk terug op Formule 1-kalender: gemeente wil circuit overnemen
- 18 minuten geleden
VIDEO
VIDEO | 'Piastri staat onder druk bij McLaren' l GPFans Raceteam
- 35 minuten geleden
Grand Prix Singapore
Tsunoda omschrijft eerste ronde in Singapore als 'slechtste in mijn leven'
- 49 minuten geleden
- 1
Red Bull in Singapore
Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore
- 1 uur geleden
Charles Leclerc
Manager Leclerc wil verbeteringen zien: "Goede auto, maar niet genoeg om titel te winnen"
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Herbert: "Verstappen heeft in Singapore bewezen dat hij niet is afgeschreven"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober