In de nasleep van de Grand Prix van Singapore spraken Yuki Tsunoda en Laurent Mekies over de race, waarbij met name de eerste ronde als chaotisch werd bestempeld. In de interviews met de aanwezige Red Bull-ploegen werd bevestigd dat Tsunoda deze start omschreef als "de slechtste eerste ronde in mijn leven". De Japanse coureur werd bij iedere bocht geblokkeerd, wat resulteerde in een groot verlies van posities.
De Red Bull-coureur ving de race aan vanaf de dertiende stek, maar gleed al snel terug naar de achttiende plaats na een hectische start. Ondanks deze tegenslag wist hij zich uiteindelijk terug te vechten naar de twaalfde plaats, net buiten de punten. Een zeer pijnlijke twaalfde plaats, met teammaat Max Verstappen op het podium. De toekomst van Tsunoda is momenteel onzeker, nu Isack Hadjar steeds meer aanspraak op het zitje naast Verstappen lijkt te maken.
Goede longruns
Ondanks de teleurstellende start zag Tsunoda ook goede kanten in zijn race. "Tot twee races geleden was ik bijna hopeloos", vertelt hij. "Maar nu had ik een echt goed tempo, zeer competitief richting de top van het veld." De Japanner zag vooral winst in zijn prestaties, maar weet ook dat er op zaterdag nog verbetering mogelijk is.
Mekies over chaotische openingsronde Tsunoda
Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull, erkent dat het weekend niet ideaal was voor Tsunoda: "Hij had een goede vrijdag, maar de zaterdag was teleurstellend", aldus Mekies. "De eerste ronde was zeker schokkend, maar vanaf dat moment reed hij een zeer degelijke race." De Fransman benadrukt dat hij samen met Tsunoda gaat werken om de performance te verbeteren. Mekies speelde een actieve rol in het zoeken naar het 'Racing Bulls-gevoel', zodat de coureur ook binnen de hoofdmacht meer vertrouwen kan krijgen.
Komende weken cruciaal voor Tsunoda
Met de aankomende races in Amerika hoopt de Limburger zijn snelheid om te zetten in een compleet weekend. Hoewel hij in Singapore momenten van potentieel liet zien, moet hij in de komende weken bewijzen dat hij de capaciteiten bezit om zijn positie binnen Red Bull veilig te stellen en zijn ambities waar te maken. Helmut Marko heeft de Mexicaanse Grand Prix eind oktober al als referentiepunt aangehaald voor de toekomst van de coureur.
