Red Bull Racing en McLaren hebben tijdens de raceweekenden in Singapore en Monza hun strategieën belicht vanuit het perspectief van Laurent Mekies, Paul Monaghan en Andrea Stella. Terwijl McLaren al helemaal in 2026 is gedoken, gaat Red Bull nog voor de laatste keer all-in met de huidige auto. Volgens Monaghan is dit essentieel voor de technische validatie en de toekomst van het team.

Red Bull heeft na de zomerstop flink wat upgrades doorgevoerd, waaronder een nieuwe vloer in Monza en een voorvleugel in Singapore. Volgens hoofdengineer Monaghan, zo stelt hij tegenover Motorsport.com, had Red Bull nog wat ruimte gevonden om deze laatste serieuze update door te voeren zonder dat het al te veel ten koste zou gaan van het project voor 2026. "Het is enorm belangrijk dat we met de auto van dit jaar valideren dat onze manier om naar de data te kijken correct is, en ook dat onze manier om de auto te ontwikkelen correct is. Als we op deze manier performance kunnen vinden, dan geeft dat ons het benodigde vertrouwen voor de winter bij het ontwikkelen van de nieuwe auto voor volgend jaar", aldus Monaghan.

Mekies over doorontwikkelen RB21

Mekies, teambaas van Red Bull, geeft ook toe dat het langer doorontwikkelen van de RB21 gevolgen kan hebben voor het team in 2026, gezien het budgetplafond en het systeem rondom de tijd in de windtunnel. Toch denkt hij dat het vanuit Red Bull gezien de juiste keuze is. "Vanuit een Red Bull-perspectief was het heel belangrijk om eerst te zien of er meer performance in dit project zou zitten. Het was belangrijk om dat tot de bodem uit te zoeken en volledig te begrijpen, omdat we het project van volgend jaar zullen aanvliegen met dezelfde tools en methodes", aldus de Fransman. Het is voor Red Bull van groot belang dat ze de huidige manier van werken en de tools die ze gebruiken, kunnen testen met de auto van dit jaar. De auto van dit jaar moet de graadmeter zijn voor de progressie die het team maakt.

McLaren over keuze Red Bull

Volgens Stella, teambaas van McLaren, is het langer doorontwikkelen van Red Bull een van de redenen dat McLaren zo achteruit is gegaan. McLaren heeft de ontwikkeling van de auto voor 2025 al een tijdje opgegeven en focust zich volledig op 2026. Voor de renstal uit Milton Keynes is het echter een bewuste keuze om door te gaan met de ontwikkeling van de huidige auto, ondanks dat het impact gaat hebben op het project van 2026. Ze zijn ervan overtuigd dat ze zichzelf zo beter voorbereiden op de toekomst. McLaren heeft daarentegen al vroeg de focus gelegd op het nieuwe reglement van 2026, vooral omdat de basis qua tools en correlatie goed is.

