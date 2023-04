Nederlandse motorcoureur Van der Wouden overleden tijdens Morocco Desert Challenge

Lars Leeftink

Vrijdag 28 april 2023 09:19 - Laatste update: 09:34

Triest nieuws vanuit Marocco. De Nederlandse motorcoureur Bram van der Wouden is tijdens de Morocco Desert Challenge op 48-jarige leeftijd overleden. Dit maakte de organisatie van de race vrijdag bekend.

De Nederlander deed mee aan de race in de categorie Malle Moto, wat de zwaarste categorie van de Challenge is en ook onder meer in de Dakar Rally verreden wordt. In deze categorie krijgt de coureur geen hulp van wie dan ook en moet hij zichzelf zien te redden, zonder ondersteuning van een team. Van der Wouden moest onder meer zijn eigen motor repareren als dit nodig was en ervoor zorgen dat hij met een werkende motor de finish kon halen. Het was echter, zo blijkt nu, de laatste rally die hij zou rijden.

Gevonden naast motor

De Nederlander zou naast zijn motor zijn gevonden door andere deelnemers aan de Morocco Desert Challenge. De organisatie weet te melden dat het waarschijnlijk gaat om hitte en uitputting, waardoor Van der Wouden is komen te overlijden in de woestijn. De Nederlander was waarschijnlijk aan het rusten toen de hitte en de inspanning die hij geleverd had, te veel voor het lichaam bleek te zijn. Een dag voor het overlijden van Van der Wouden was ook de Franse coureur Laurent Lichtleuchter om het leven gekomen tijdens de rally. Hij was in botsing gekomen met een ander voertuig en overleefde dit niet. In het statement condoleert de organisatie de familie van Van der Wouden.