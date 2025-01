Verschrikkelijk nieuws uit de auto- en motorsportwereld om de eerste volledige week van het jaar 2025 mee te beginnen. Motorracetalent Sid Veijer (7) is overleden aan de gevolgen van een crash tijdens een ritje op een minibike.

Dit heeft de vader van Sid, Reinold Veijer, op Instagram bekendgemaakt. Sid Veijer raakte op 22 december ernstig gewond nadat hij een crash had meegemaakt op een minibike tijdens een trainingsritje op de indoor kartbaan in Swalmen. Er leek, zo stelt vader Reinold, eerst nog wat verbetering in de situatie en er was ook - in zoverre de situatie dat toelaat - een positief bericht te lezen op de Instagram-pagina van de vader over de situatie van Sid. Hier kwam rondom de jaarwisseling echter weer snel verandering in, waarna Sid op 7-jarige leeftijd veel te jong overleed aan de gevolgen van zijn crash. Sid is het neefje van Collin Veijer, die in 2025 actief zal zijn in de Moto2.

Reactie familie Sid Veijer

Reinold Veijer zegt op Instagram het volgende: "Afgelopen maandag was er een klein lichtpuntje rondom de situatie van Sid. Aan het einde van de week veranderde dit lichtpuntje in het donkerste scenario en werd het een oneerlijk gevecht dat Sid niet kon winnen. Sid heeft gevochten als een leeuw. Wij - Reinold en Rianne, Boyd, Muck en Loek - hebben tot de laatste minuut met hem mee gestreden met alles wat we in ons hadden, de artsen en verpleegkundigen hebben gedaan wat ze konden. Sid is vanmiddag gestorven in het bijzijn van zijn warme familie."

Ook Collin Veijer reageerde op social media: "Na alles wat er was gebeurd, heb je gevochten met alles wat je in je had. Dit harde en moeilijke gevecht kon je niet winnen. Ik ben er trots op dat ik je neef ben en ik zal nooit de mooie tijden vergeten die we samen hadden, ook al was ik niet veel thuis. Ik zal de herinneringen koesteren en ik zal je als persoon nooit vergeten. Je zal altijd in mijn gedachten zijn. Jij motiveert mij nog meer om altijd zo hard te blijven knokken als jij deed. Ik hou van van jou, Sid."

GPFans wenst de familie en nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd tijdens het verwerken van dit verlies.

