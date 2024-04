Ted Toleman is op 86-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed en complicaties als gevolg van een cardiorenaal syndroom. Toleman laat zijn vrouw Maiti en zoon Michael achter. De in Zuid-Afrika geboren Brit was de man achter het debuut van Formule 1-legende Ayrton Senna.

Het autobedrijf Toleman Group werd in 1926 opgericht door Edward Toleman en aan het eind van de 60-er jaren overgenomen door zijn zoon Norman Edward 'Ted' Toleman. Samen met Alex Hawkridge richtte hij Toleman Motorsport op en kwam eind jaren 70 uit in de Britse Formule Ford- en de Britse Formule 2-kampioenschappen. Na March- en Ralt-chassis gebruikt te hebben, bouwde Toleman Motorsport haar eigen chassis vanaf 1980 en won comfortabel het Europese Formule 2-kampioenschap met Brian Henton. Diens teamgenoot Derek Warwick werd tweede in de eindstand. In november 1980 kondigde Toleman zijn intrede in de Formule 1 aan.

Podiums met Senna

Tolemans Formule 1-team was niet meteen een succes. Ze misten de eerste drie Grands Prix van 1981, en Henton en Warwick kwalificeerden zich vervolgens ieder voor slechts één race. De TG181-bolide was te zwaar en te langzaam. Toleman maakte in 1982 een beter, maar nog steeds puntloos seizoen mee. De grote stap kwam in 1983 toen Iveco en BP het team sponsorden naast witgoedfabrikant Candy. Toleman had meer geld tot zijn beschikking voor de ontwikkeling van de TG183B, en Warwick en Bruno Giacomelli scoorden punten in de laatste vier wedstrijden van dat seizoen. De Toleman-auto's werden overigens ontworpen door Rory Byrne die uiteindelijk aan de slag zou gaan bij Ferrari en werd achter Adrian Newey en Colin Chapman de op twee na meest succesvolle ontwerper in de koningsklasse.

Senna domineerde de Britse Formule 3 in 1983 en testte Formule 1-auto's voor McLaren en Williams, maar zij wilden dat Senna eerst nog ervaring op zou doen in andere klasses, voordat hij zijn F1-debuut mocht maken. Bernie Ecclestone, de toenmalige eigenaar van Brabham, wilde Senna wel, maar regerend wereldkampioen Nelson Piquet wilde hem niet bij het team hebben. Toleman wilde Senna wél een kans geven en dat pakte goed uit. Mede dankzij podiumresultaten in Monaco, Groot-Brittannië en Portugal eindigde Toleman als zevende bij de constructeurs in 1984. Vooral de tweede plaats van Senna in Monaco wordt niet gauw vergeten, omdat raceleider Alain Prost zwaaide dat de race stilgelegd moest worden vanwege de harde regen. Senna was veel rapper en had de Grand Prix op het stratencircuit wellicht op zijn naam kunnen schrijven, als de race niet werd stopgezet. Deze teleurstelling spoorde Ted Toleman aan om zijn F1-team te verkopen aan Benetton. Dit werd uiteindelijk Renault en doet nu nog steeds mee onder de naam Alpine.

Passie

Ondanks de verkoop van zijn Formule 1-team, bleef Toleman gepassioneerd over de motorsport. Hij racete met powerboats en wist wereldrecords neer te zetten. Samen met Richard Branson, bekend van Virgin Atlantic, wilde hij ook het wereldrecord breken voor het snelst de Atlantische Oceaan oversteken. Toleman heeft ook meegedaan als coureur aan de 24 Uur van Le Mans en de Dakar Rally. Uiteindelijk zou hij zijn tijd vooral doorbrengen in de Filipijnen met zijn vrouw Maiti en in Australië waar hij de Mini Challenge runde, een populaire klasse die in het voorprogramma van de V8 Supercars stond. Na een lang ziekbed overleed Ted Toleman in Manila.

