De straf die Lewis Hamilton kreeg voor het overschrijden van de baanlimieten tijdens de Singapore Grand Prix heeft veel controverse opgeroepen. Voormalig wereldkampioen Jenson Button verbaast zich over een straf van vijf seconden, nadat Hamilton naar verluidt tien remzones miste in zijn laatste rondes.

Hoewel Hamilton lange tijd onderweg leek naar een mooi resultaat in Singapore, ging het aan het einde van de race toch nog mis voor de recordkampioen. In de slotfase van de Grand Prix kreeg hij problemen met de remmen, waardoor Hamilton terugviel vanaf P5 tot de zevende stek. In de laatste paar ronden moest hij zelfs nog met alles vrezen dat Fernando Alonso, die maar liefst veertig seconden achter hem lag, hem voorbij zou steken. Dat bleef ternauwernood uit en Hamilton kwam op een halve seconde voor de Spanjaard over de streep.

Reacties van Medecoureurs

Zo leek hij zijn zevende plek in ieder geval te kunnen behouden, totdat de FIA een onderzoek instelde na het 'meermaals de baan afgaan zonder gerechtvaardigde reden' in de slotronden van de Grand Prix. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.

Onbegrip over straf

Naar het schijnt stak Hamilton in zijn laatste ronde dus maar liefst tien bochten af wegens zijn remproblemen om zo zijn Ferrari over de streep te krijgen. Vijf seconden straf was het gevolg, wat bij Button tot grote verbazing leidt: "Eerlijk gezegd ben ik verbaasd. Vijf seconden? Klinkt niet veel voor het aantal apexen... het aantal bochten waar hij niet doorheen ging", zegt Button bij Sky Sports. Hij krijgt de vraag of hij dat ooit meegemaakt heeft: "Nee, niet in een race. Ik heb het 23 jaar geleden veel meegemaakt tijdens tests, maar niet in een race." Fernando Alonso was eerder een stuk minder mild in zijn bewoordingen: "Ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven! Is het veilig om te rijden zonder remmen? Vijf seconden, heel minimaal."