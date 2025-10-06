'Tiener verschaft zich ongeoorloofd paddock-toegang in Singapore: politie grijpt in'
Gedurende het Formule 1-weekend in Singapore vond er een merkwaardig voorval rondom de veiligheid plaats. Een tiener wist zich namelijk ongeoorloofd toegang te verschaffen tot de paddock van het Marina Bay Street Circuit. De strenge politie van het land greep in.
BILD weet te melden dat de indringer in de nacht van zaterdag op zondag werd ontdekt, waarna ongeveer vijftien agenten ter plaatse verschenen om de tiener in te rekenen. Singapore staat bekend om zijn strenge wetten, waarbij alledaagse overtredingen kunnen leiden tot hoge boetes of gevangenisstraffen. Het betreden van afgesloten zones zonder toestemming valt onder deze regelgeving en kan bestraft worden met maximaal drie maanden gevangenisstraf of een boete van 1500 Singaporese dollar (ongeveer 995 euro).
Veroordeling kan verzwaard worden
Aangezien het incident plaatsvond tijdens een internationaal sportevenement, kan dit ook gezien worden als verstoring van de openbare orde, waardoor de straf verder verzwaard kan worden. Bij inbraken in staatsbeveiligde of internationaal beschermde zones – zoals het Formule 1-paddock– kunnen er zelfs zwaardere straffen volgen, waaronder een langere gevangenisstraf of andere zware sancties.
Russell wint, McLaren viert feest
Ondanks het voorval verliep de Grand Prix van Singapore sportief verder zonder al te veel problemen. Mercedes-coureur George Russell wist de overwinning te behalen, terwijl Nederlander Max Verstappen van Red Bull en Lando Norris van McLaren achterbleven. Voor het Britse team betekende de overwinning tevens het veiligstellen van de constructeurstitel, ook al werd het feest even verstoord door een incident met twee medewerkers die betrapt werden op het vapen, wat in Singapore verboden is.
