Het team van McLaren wist zich tijdens de Grand Prix van Singapore te kronen tot wereldkampioen bij de constructeurs en vanzelfsprekend was het daarna tijd voor een feestje. Dat feestje liep voor twee medewerkers van McLaren echter niet helemaal zonder kleerscheuren af na een bezoekje van de strenge Singaporese politie.

Het feestje na afloop van de constructeurstitel kreeg voor twee McLaren-medewerkers toch een vieze smaak. BILD meldt dat twee medewerkers betrapt werden op het gebruik van vapes, de welbekende elektronische sigaretten, in het openbaar: een overtreding van een wet die sinds 2018 van kracht is in Singapore en boetes tot 1500 euro kan opleveren. McLaren, dat net zijn tweede constructeurstitel op rij had behaald, zag hierdoor zijn feeststemming gedempt worden. Singapore wordt gezien als één van de strengste landen ter wereld.

Pirelli

Niet alleen McLaren, maar ook twee medewerkers van bandenleverancier Pirellikwamen in aanraking met de strenge lokale regelgeving. Ze werden door de douane gecontroleerd, waarna ze beschuldigd werden van het invoeren van tabak – een eveneens verboden handelin. Volgens het Duitse medium zaten de twee medewerkers zelfs enkele uren in hechtenis, waarna hun werkzaamheden in Singapore weer mochten hervatten. Daarmee lopen de overtredingen - buiten de vermoedelijk gegeven boetes - nog enigszins met een sisser af.