Steiner hoopt in ideale wereld op Verstappen, Alonso lacht liefdesperikelen weg | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 27 april 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 is na een aantal weken pauze weer begonnen en dit weekend zal de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staan. Vandaag gaf Valtteri Bottas aan dat hij zeer geïnteresseerd is om een failliet en controversieel FIA Grade 1-circuit te gaan kopen. Fernando Alonso is vorige week in verband gebracht met Taylor Swift en in Bakoe lacht hij de geruchten weg en Guenther Steiner had in een ideale wereld Max Verstappen achter het stuur van zijn Haas gezet. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

DRS-zone op circuit van Bakoe verkort voor Grand Prix van Azerbeidzjan

De FIA heeft de DRS-zone op het rechte stuk van het Baku City Circuit aangepast. Hetzelfde gebeurde ook in Djedda en dat was om het kat-en-muisspel te voorkomen. In Bakoe zal de DRS-zone nu 100 meter verder liggen dan voorheen en een echte reden daarvoor heeft de autobond niet gegeven. Hele artikel lezen? Klik hier

Steiner legt uit waarom hij in ideale wereld Verstappen bij Haas had willen hebben

In de Sky Sports F1-podcast neemt Haas-teambaas Guenther Steiner de huidige coureurs van de Formule 1 door. Op de vraag wie hij in zijn auto's zou willen hebben, als hij het huidige duo zou vervangen, wijst hij naar niemand anders dan tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Ook geeft Steiner aan wie hij naast de Nederlander zou neerzetten. Hele artikel lezen? Klik hier

Fernando Alonso & Taylor Swift

Alonso lacht liefdesperikelen weg: "Heb niets meer te zeggen"

De 41-jarige Fernando Alonso wuifde vorig week de geruchten over een eventuele relatie met popzangeres Taylor Swift weg. De Spanjaard is inmiddels ook gearriveerd in Azerbeidzjan en Will Buxton wil toch meer weten over de situatie. Hoewel de Aston Martin-coureur niets ontkent, wil hij het liever over het raceweekend hebben. Hele artikel lezen? Klik hier

Bottas bevestigt interesse in kopen van failliet en controversieel FIA Grade 1-circuit

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas heeft aangegeven dat hij zeer geïnteresseerd is om het KymiRing-circuit te kopen. De baan ligt in Finland en is bijna afgebouwd, maar in de laatste fase van de constructie is de partij failliet gegaan. De Finse coureur ruikt zijn kans en overweegt de baan over te nemen. Hele artikel lezen? Klik hier

Formule 1 schrapt LED wieldoppen uit technische reglementen voor 2024

Vanaf volgend jaar is het niet meer toegestaan om verlichte wieldoppen te gebruiken in de koningsklasse van de autosport. Hoewel het vanaf 2021 was toegestaan om dit wel te doen, is er geen enkel team geweest die dit heeft geïmplementeerd. Hele artikel lezen? Klik hier