Redactie

Donderdag 27 april 2023 15:16 - Laatste update: 15:22

De 41-jarige Fernando Alonso wuifde vorig week de geruchten over een eventuele relatie met popzangeres Taylor Swift weg. De Spanjaard is inmiddels ook gearriveerd in Azerbeidzjan en Will Buxton wil toch meer weten over de situatie. Hoewel de Aston Martin-coureur niets ontkent, wil hij het liever over het raceweekend hebben.

Na het behalen van de derde plek in Australië, deelde Alonso mee dat zijn relatie met Andrea Schlager voorbij was. Niet veel later strandde ook de relatie tussen Swift en haar toenmalige vriend Joe Alwyn. Fans van de popzangers, maar ook Formule 1-fans hadden al snel een verband getrokken. In het nummer Style zouden er namelijk teksten zitten die op Alonso zouden slaan. Daarnaast wees Alonso naar een foto met nummer 33 erin, zoveel zeges zou hij namelijk hebben als hij nog een overwinning weet te pakken, maar het is ook de leeftijd van de zangers. Uiteindelijk maakte de Spanjaard op TikTok nog een knipoog naar de situatie en zelfs in de Formule 1-paddock wordt er naar het gerucht gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

'Heb niets meer te zeggen'

Voor de camera van Formula1.com is het Buxton die toch graag even wil weten hoe het nu precies zit. "Ik heb niets te zeggen, maat", zo opent Alonso met een glimlach op de vraag van de journalist. Daarnaast legt de Aston Martin-coureur uit dat hij simpelweg al heeft gereageerd en daarmee doelt hij op de knipoog naar de camera in zijn Instagram-post. Alonso wil het dan ook graag over het racen hebben. "Ik heb niets meer te zeggen. Het is hier in Bakoe zo ingewikkeld met dat nieuwe format en ik ga er vanuit dat je daar veel vragen over hebt", zo lacht Alonso het weg.