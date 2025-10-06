Fernando Alonso is na een race vol heetgebakerde boardradio's en het behalen van P7 verkozen tot Driver Of The Day. Het is de grote vraag waarom de uitverkiezing zo tot stand is gekomen, al lijken zijn verbale akkefietjes ook daarin een bijdrage geleverd te hebben. De Spanjaard zelf, die snapt er niks van.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen. De Grand Prix van Singapore werd gewonnen door George Russell, maar hij kreeg maar 16.4% van de stemmen. De winnaar van de stemming voor Driver Of The Day bleek Fernando Alonso, die slechts zevende werd, toch een opvallend moment.

Vermakelijke boardradio's

De grote vraag is of zijn uitverkiezing komt door zijn prestaties op de baan, of door wat hij allemaal op de boardradio liet horen. Het was weer eens ouderwets genieten van de Spanjaard: ""Als je elke ronde tegen me gaat praten, ga ik mijn radio uitzetten", zo begon hij tegenover zijn engineer. Na een intens gevecht met Isack Hadjar, was Alonso er opnieuw even klaar mee: "Trofee voor de held van de race", was zijn sarcastische opmerking richting de Fransman. "We hebben 5 seconden verloren achter de held van de dag, proficiat."

Vraagtekens

Ook achter Lewis Hamilton ging hij opnieuw los: "Ik kan het godverdomme niet geloven. Is het veilig om zonder remmen te rijden? Ik had op P7 moeten eindigen. Soms willen ze me diskwalificeren omdat ik geen zijspiegel heb, maar zonder remmen is het allemaal oké." Na afloop werd Alonso alsnog beloond met P7 en de uitverkiezing van Driver Of The Day. Over dat laatste was hij nogal verbaasd: "In de Formule 1 kijken ze onze races niet. Soms start je als twintigste en eindig je als zesde, en dan is de Driver Of The Day iemand die als eerste start en als derde eindigt. Ik ben erg verrast", zo liet hij weten tegenover de Spaanse media.

