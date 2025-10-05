De uitslag van de Grand Prix van Singapore kan nog wel eens gewijzigd worden, mits de FIA besluit een straf uit te delen aan Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur moet op het matje komen bij de stewards nadat hij zonder 'verklaarbare reden' van de baan af ging tijdens de race.

De Grand Prix van Singapore is pas net achter de rug en in de eindklassering vinden we Hamilton terug op de zevende plaats. De zevenvoudig wereldkampioen reed een fantastische laatste stint, totdat hij in de absolute slotfase problemen kreeg met z'n remmen. Hierdoor viel hij terug en moest hij zelfs nog even vrezen voor de opstomende Fernando Alonso. Hij wist zijn bolide echter nipt voor die van Alonso over de finish te brengen. Maar of de einduitslag zo blijft, is nog maar de vraag. De stewards willen namelijk dat Hamilton even tekst en uitleg komt geven.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton moet zich melden bij FIA-stewards in Singapore

Hamilton en een afgevaardigde van Ferrari moeten zich melden bij de stewards om 22:30 lokale tijd. Dit heeft alles te maken met het overtreden van artikel 33.3 van het sportief reglement: het verlaten van de baan zonder gerechtvaardigde reden om 21:41 uur. Mochten de stewards besluiten Hamilton te straffen, dan zou dit de uitslag van de Grand Prix wel eens op de schop kunnen gooien. Een vijf seconden straf bijvoorbeeld zou er voor zorgen dat Hamilton terugvalt van de zevende richting de achtste positie. Alonso zou dan een plekje winnen. Wordt vervolgd.

Gerelateerd