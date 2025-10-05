close global

Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025

F1-toekomst Lawson bij Red Bull onzeker na twee crashes in Singapore: "Het staat on hold"

Jan Bolscher
Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025

Liam Lawson heeft zich in een lastige positie gemanoeuvreerd bij Red Bull. Na ongelukkige vrije trainingen in Singapore en twee crashes staat de toekomst van de Nieuw-Zeelander in het geding. Terwijl hij vermeldt dat hij nog niets weet over wat hem te wachten staat, blijft hij zich volledig richten op zijn prestaties op de baan.

De druk om te presteren is hoog, zeker omdat de adviserende stem van Helmut Marko vooral klinkt wanneer er tegenvallers zijn. Met de naderende Grand Prix in Mexico, waar een indruk gemaakt moet worden op de line-up voor 2026, wordt het voor Lawson een kwestie van consistentie en veerkracht.

Crash in Singapore

Op vrijdag verloor de jonge coureur zijn voorband na een tik tegen de muur. Hoewel de schade aanvankelijk beperkt leek, liep het op zaterdag in de derde vrije training opnieuw mis. Tijdens die sessie verloor hij de controle over zijn auto nadat hij over een kerbstone reed, wat resulteerde in een harde crash. Ondanks de snelle reparatie door de monteurs voor de kwalificatie, blijft de toekomst onzeker.

Onzekerheid over toekomst

Lawson gaf aan dat hij zo snel mogelijk duidelijkheid wil over zijn positie bij Red Bull. "Om eerlijk te zijn, ik zou het graag morgen weten. Maar het is dit kamp natuurlijk heel normaal dat je even on hold wordt gehouden, en zo is dat ook op dit moment," aldus Lawson. Terwijl hij zich concentreert op wat hij wel kan beheersen – zijn prestaties op de baan – werkt hij onder hoge druk en met weinig directe feedback van de teamadviseur. In de kwalificatie nam Lawson het op tegen teamgenoot Isack Hadjar, die het tot Q3 schoot en de achtste tijd neerzette. Lawson profiteert van een gunstigere startpositie doordat Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz gediskwalificeerd werden wegens een illegale achtervleugel.

Cruciale races

De twee crashes maken het extra lastig voor Lawson om zijn positie binnen Red Bull te behouden. Ondanks eerdere sterke prestaties, zoals zijn vijfde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan, zal de continuïteit in zijn prestaties de komende races van cruciaal belang zijn voor zijn toekomst in het team.

