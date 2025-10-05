Max Verstappen is geen fan van de koelvesten die dit weekend door diverse coureurs worden gebruikt om de hitte in Singapore het hoofd te bieden. Volgens de viervoudig wereldkampioen zijn de slangen die in het shirt zitten niet prettig tijdens het rijden. Daarnaast is de cockpit van de wagen zo krap dat er eigenlijk geen ruimte is voor het vest.

Dit weekend is het hitteplan van de FIA in werking getreden, vanwege de warme omstandigheden in Singapore, waarbij het gemiddeld boven de 31 graden Celsius is met een hoge luchtvochtigheid. Om situaties als tijdens het raceweekend in Qatar te voorkomen, waarbij Logan Sargeant de race moest opgeven omdat hij het niet meer trok, heeft de FIA zo’n plan opgesteld.

'Niet van plan om koelvest te gebruiken'

Toch is Verstappen niet blij met de koelvesten en dan vooral met het vooruitzicht dat het in de toekomst mogelijk verplicht wordt. "Ik heb het vest niet gebruikt, en ik ben ook niet van plan het te gebruiken, want ik vind dat dit een keuze van de coureur moet zijn. Natuurlijk zal de FIA het altijd gooien op veiligheid, maar dan kunnen we over een heleboel andere dingen praten die qua veiligheid verbeterd kunnen worden, inclusief de pit-ingangen op bepaalde circuits. Dat heeft volgens mij wat meer prioriteit dan een vest in de auto, want ik vind het gewoon niet prettig", zo legt hij op de persconferentie na afloop van de kwalificatie uit.

'Koelvest moet optioneel blijven'

Het ontwerp valt daarnaast ook niet in de smaak: "Ik houd niet van de slangen die om je lichaam zitten, met de gordels ernaast. Dan kunnen ze zeggen dat het een slecht ontwerp is, maar daar ben ik het niet mee eens. Het moet gewoon een optie zijn voor de coureurs om te kiezen. Sommigen vinden het fijn, anderen niet, en dat is prima. Het zou een persoonlijke voorkeur moeten zijn."

'Auto's zijn hier niet voor ontworpen'

Dit seizoen is het gebruik van het koelvest nog optioneel, maar Verstappen voelt de bui al hangen. "Ik weet dat dat dit jaar nog kan, maar waarschijnlijk willen ze dat volgend jaar niet meer toestaan, en dat vind ik niet juist. Het probleem is dat je in GT-auto’s of andere prototypes wat meer ruimte hebt om dingen kwijt te kunnen, of in elk geval om de kabels weg te werken. In onze cockpits is het zó krap dat er eigenlijk geen ruimte is, of in elk geval niet genoeg. En dat vind ik ook een probleem. Plus, waar ga je het droogijs dan laten? De auto’s zijn niet ontworpen om extra ruimte te hebben voor dat soort dingen. En na vijftien, twintig ronden is het toch al op. En dan zit je met heet water… of thee", aldus de viervoudig wereldkampioen.

