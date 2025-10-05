Nog een klein uurtje en dan gaat de Grand Prix van Singapore van start. George Russell pakte op zaterdag de pole position, voor de neus van Max Verstappen. Daarna zijn er nog diskwalificaties uitgedeeld, waardoor diverse coureurs straks vanuit de pitstraat zullen starten. Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore.

Russell en Verstappen delen dus de eerste startrij. Daarachter, op plek drie, vinden we klassementsleider Oscar Piastri, die de tweede startrij vervolgens deelt met Kimi Antonelli, die er dit weekend goed bij zit. Lando Norris zal plekken goed moeten maken vanaf P5, en Lewis Hamilton (P6) start sinds lange tijd voor teamgenoot Charles Leclerc (P7). Isack Hadjar was na de kwalificatie niet tevreden en moet genoegen nemen met de achtste startpositie, terwijl Oliver Bearman op P9 de beste Haas is. Fernando Alonso sluit de top tien af, in een weekend dat goed begon voor de Spanjaard.

Artikel gaat verder onder video

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore

Nico Hülkenberg zal vanaf P11 op de punten gaan jagen, terwijl Liam Lawson niet verder kwam dan de twaalfde startplek. De tweede Red Bull vinden we terug op P13, terwijl Yuki Tsunoda achter zich Gabriel Bortoleto ziet. Lance Stroll start vanaf de vijftiende stek, en Franco Colapinto was de beste Alpine vanaf P16. Esteban Ocon wist uiteindelijk niet verder te komen dan P17, en Carlos Sainz zal na zijn diskwalificatie op zaterdag starten vanaf P18. Alexander Albon, die ook werd gediskwalificeerd, zal vanuit de pitstraat starten, net als Pierre Gasly

Gerelateerd