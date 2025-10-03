Aston Martin gooit de deur dicht voor Christian Horner: "Hebben geen plannen met hem"
Christian Horner is ter sprake gekomen tijdens een persconferentie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Er doen namelijk geruchten de ronde over de voormalig CEO en teambaas van Red Bull Racing. Waar Andy Cowell, de teambaas van Aston Martin, eerst de deur op een kiertje leek te zetten voor Horner, wordt die deur nu dichtgesmeten.
Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider over de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met 8 rijderskampioenschappen en 6 constructeurstitels in 20 jaar tijd. Afgelopen zomer moest de Brit echter plaatsmaken voor Laurent Mekies na een beslissing van de energiedrankfabrikant om hem te ontslaan. Het kwam niet alleen na de relatief tegenvallende prestaties van Red Bull Racing, maar ook na een situatie waarin hij werd onderzocht voor mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Horner kreeg vorige maand een ontslagvergoeding van tientallen miljoenen euro's.
Cowell geeft bevestiging over toekomst Horner
In plaats van genieten van een vroeg pensioen lijkt Horner een terugkeer in de Formule 1 te willen maken in 2026. Hij is in verband gebracht met onder andere Aston Martin, maar hij zou met bijna ieder team op de grid contact hebben gelegd. "Dit kwam al naar voren in een mediasessie van ons op donderdag", begon Cowell tijdens de vrijdagspersconferentie in Singapore toen hem gevraagd werd naar de geruchten. Hij bevestigt dat Horner niet naar Aston Martin komt. "Ik heb het vervolgens vanmorgen besproken met Lawrence [Stroll] om erachter te komen wat hij weet. Het lijkt erop dat Christian zo'n beetje elke teameigenaar belt, dus deze vraag mag je ook aan de andere teams stellen. Maar ik kan duidelijk zeggen dat er geen plannen liggen om Christian bij het team te betrekken in de toekomst, of dat nou in een operationele functie is of als investeerder."
