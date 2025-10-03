Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
Eerder deze week kwam plotseling het opvallende nieuws naar buiten dat Alex Dunne door het team van McLaren uit hun opleidingsprogramma is gezet. Dat nieuws kwam in navolging van de berichten dat Red Bull interesse zou hebben in het contracteren van de Ierse rijder, die dit seizoen in de Formule 2 uitkomt. Helmut Marko reageert nu met duidelijk nieuws.
McLaren liet eerder deze week weten dat het een genoegen was om met Dunne samen te werken, maar dat het contract desondanks per direct is beëindigd: "McLaren Racing heeft het contract met McLaren Driver Development Programme-lid Alex Dunne beëindigd. Het was een genoegen om het afgelopen jaar met Alex samen te werken en een bijdrage te leveren aan zijn ontwikkeling als coureur. Wij wensen Alex het allerbeste voor zijn verdere carrière."
Red Bull-coureur
Dunne kent een seizoen vol hoogte- en dieptepunten in de Formule 2, met onder meer overwinningen in Bahrein en Imola, maar ook met technische overtredingen en botsingen die hem veel punten hebben gekost. Desalniettemin is de interesse van Red Bull Racing in de wisselvallige rijder aanwezig. Marko wijst erop dat, ondanks de gemaakte fouten, de agressiviteit en snelheid van de jonge Ier passen bij de filosofie van Red Bull. Marko's lof gaat gepaard met kritiek: "Hij lijkt in alles op een Red Bull-coureur", aldus de Red Bull-adviseur tegenover BBC.
Gesprekken zijn gaande
Mocht er een samenwerking ontstaan, dan zou Dunne in de Formule 2 kunnen blijven en in 2027 mogelijk doorstromen naar de Formule 1 bij Racing Bulls, waarbij ook andere talenten als Arvid Lindblad in beeld zijn. De interesse, die is in ieder geval aanwezig, zo erkent Marko: "We zijn in gesprek nu dat hij op vrije voeten is. Hij is ontzettend agressief, snel en heeft goede controle over de auto. Op dit moment maakt hij echter nog wél teveel fouten", besluit Marko.
