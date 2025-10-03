Fernando Alonso sluit Vrije Training 1 met zijn 1:31.116 als snelste af. De Aston Martin is het rapst rondgegaan op het stratencircuit in Singapore. Nico Hülkenberg en Carlos Sainz zitten elkaar in de laatste ronde nog flink in de weg.

