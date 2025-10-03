LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Singapore: Alonso pakt P1 af van Leclerc, Piastri raakt de muur
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Singapore: Alonso pakt P1 af van Leclerc, Piastri raakt de muur
We zitten om 11:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op het Marina Bay-stratencircuit. De F1 Grand Prix van Singapore is de achttiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de zestiende keer geracet op de stratenbaan in de Zuidoost-Aziatische stadstaat. De temperatuur is gestegen richting de 28°C en het is ontzettend benauwd. Zet Max Verstappen de aanval in op de McLarens? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Singapore
Vlag hangt uit 🏁
Fernando Alonso sluit Vrije Training 1 met zijn 1:31.116 als snelste af. De Aston Martin is het rapst rondgegaan op het stratencircuit in Singapore. Nico Hülkenberg en Carlos Sainz zitten elkaar in de laatste ronde nog flink in de weg.
De tweede vrije training begint om 15:00 uur en natuurlijk kun je tussen de sessies én tijdens de sessie al het nieuws verder volgen op GPFans.
Stand met nog 5 minuten te gaan
Ondanks dat bijna iedereen op de softs of mediums staat, zien we weinig verbeteringen. Er worden namelijk lange runs gedaan om de limiet van de banden op te zoeken
- Alonso
- Leclerc
- Verstappen
- Hamilton
- Piastri
- Norris
- Hadjar
- Sainz
- Tsunoda
- Ocon
- Russell
- Hülkenberg
- Gasly
- Antonelli
- Lawson
- Bearman
- Bortoleto
- Stroll
- Colapinto
- Albon
Alonso weer bovenaan, Piastri raakt de muur
Fernando Alonso zien we weer op de eerste positie met een 1:31.117 op de softs. Charles Leclerc zakt naar P2 voor Max Verstappen. Oscar Piastri verbetert richting de vierde stek, maar hij vraagt McLaren of ze zijn auto willen checken. Hij zou de muur hebben getoucheerd. Lando Norris maakte de huidige top vijf af.
Leclerc ruim het snelst, Piastri klaagt
Charles Leclerc gaat het Marina Bay-stratencircuit rond in een 1:31.266 en gaat op de softs naar de eerste plek. Hij zit 0.432 seconden onder Lando Norris. Carlos Sainz zien we nog op P3 met de mediums, terwijl Max Verstappen vierde staat op de softs. Oscar Piastri is meer dan een seconde verwijderd van Leclerc en klaagt over onderstuur.
Mediums en softs komen tevoorschijn
Het is tijd voor de tweede runs en een boel teams hebben de mediums en de softs erbij gepakt. Carlos Sainz zet de eerste verbetering door. Het is een 1:31.812 voor de Williams-coureur op het gele rubber.
Stand halverwege Vrije Training 1
- Alonso - 1:32.054 (mediums)
- Norris - +0.439 (harde band)
- Verstappen - +0.460
- Hadjar - +0.496
- Leclerc - +0.546
- Tsunoda
- Lawson
- Hamilton
- Sainz
- Piastri
- Russell
- Antonelli
- Gasly
- Bearman
- Ocon
- Stroll
- Hülkenberg
- Colapinto
- Bortoleto
- Albon
Alonso laat snelheid opnieuw zien
Fernando Alonso, op zijn mediums, gaat in iedere sector paars en zit bijna een halve seconde onder iedereen door een 1:32.054 te klokken.
Bijna iedereen naar binnen
De meeste teams en coureurs hebben de eerste run erop zitten. Alleen Fernando Alonso, Pierre Gasly en Liam Lawson zien we nog buiten. Isack Hadjar verbeterede netjes naar P3, voordat hij naar binnenkwam. Nog steeds zijn de Aston Martins de enige die op de mediumband hebben gereden, terwijl de rest op de harde compound stond.
Albon klaar met VT1 ❌
Williams heeft gecommuniceerd dat ze een "hardwareprobleem met de achterrem" onderzoeken na de brand bij Alexander Albon. Ze hopen het probleem te hebben opgelost voor Vrije Training 2, maar Albon zal dus in VT1 niet meer in actie komen.
Norris paars in iedere sector
Lando Norris is het snelst van iedereen in iedere sector. Hij zet een 1:32.493 neer en pakt de eerste plek af van Fernando Alonso. Max Verstappen klapt met de McLaren-coureur mee en zet een 1:32.514 neer. Hij zit dus slechts 0.021 seconden van Norris af.
Alonso naar P1
Fernando Alonso vindt een boel tijd op de snellere mediums vergeleken met degenen op de harde compound. Hij zet een 1:32.592 neer en dat brengt hem op de eerste plek. Max Verstappen gaat richting de tweede stek met een 1:33.011.
Baan wordt steeds sneller
De coureurs vinden steeds meer grip op het Marina Bay-stratencircuit. Max Verstappen was een paar minuten geleden het snelst, maar is inmiddels teruggezakt naar P10. Oscar Piastri (met een 1:33.239), Carlos Sainz, Lando Norris, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lance Stroll en Yuki Tsunoda gaan allemaal onder Verstappen door.
Wisselvallig Ferrari
Lewis Hamilton gaat nu paars en klokt een rondetijd van 1:33.927, een tiende onder Max Verstappen. Charles Leclerc heeft het lastiger en zet zijn Ferrari op de brug bijna in de muur.
Verstappen verbetert
Isack Hadjar is eventjes het snelst met een 1:34.329, voordat Max Verstappen verbetert met een 1:34.059. Carlos Sainz vinden we momenteel op de derde plaats.
Albon stapt uit
Alexander Albon heeft moeite met zien en ademen in de dikke rook en moet uitstappen. Hij doet zijn helm vervolgens af. Het kan even duren voordat Williams dit heeft opgelost.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
- 7 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
- 22 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
- 39 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
- 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september