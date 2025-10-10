Wat is de rode vlag in de Formule 1 en waar wordt het voor gebruikt?

De Formule 1 gebruikt verschillende vlaggen om met coureurs te communiceren tijdens een Grand Prix-weekend, en rood is een van de belangrijkste. Wat betekent een rode vlag precies? En wat gebeurt er als er een rode vlag wordt gezwaaid? GPFans legt het uit.

Wat betekent de rode vlag?

Hoewel een rode vlag een onmiddellijke stopzetting van de actie op de baan betekent, zijn er kleine verschillen in de mogelijke impact hiervan op de trainingen en kwalificaties. In de training loopt de klok door, zelfs tijdens een onderbreking door een rode vlag. Dit betekent dat de toegewezen tijd voor een vrije training blijft doorlopen, zelfs wanneer de sessie dus wordt geneutraliseerd. In de kwalificatie loopt de klok níet door. Tevens kan de wedstrijdleider besluiten om de kwalificatie vroegtijdig te beëindigen als er een rode vlag wordt gezwaaid en er niet genoeg tijd meer is om een ​​sessie te voltooien.

Over het algemeen wordt een stopzetting vanwege een rode vlag veroorzaakt door veiligheidsoverwegingen, zoals een ernstige crash, puin op de baan of slechte weersomstandigheden. Hevige regenval die het zicht aanzienlijk vermindert of een plotselinge stortbui die voor verraderlijke baanomstandigheden zorgt, kan de wedstrijdleider dwingen de sessie of race te staken om de veiligheid van de coureurs te waarborgen.

Wat gebeurt er bij een rode vlag-situatie?

De wedstrijdleiding, de centrale autoriteit die toezicht houdt op de Grand Prix, neemt het besluit om de rode vlag in te zetten. De marshals krijgen dit via de portofoon te horen en rond het circuit staan ze dan ​​om de rode vlaggen te zwaaien, en er wordt ook een digitale rode vlag getoond op de lichtpanelen.

Bij het zien van de rode vlag moeten alle coureurs aanzienlijk langzamer rijden en op een veilige manier terugkeren naar de pitstraat. Teams krijgen tijdens een race een 'gratis' pitstop, omdat banden verwisseld mogen worden en reparaties aan de auto's uitgevoerd mogen worden.

Als de rode vlag is veroorzaakt door een crash, kunnen marshals en medisch personeel direct naar de eventueel gewonde coureur(s) toesnellen. Marshals kunnen ook het puin van de plaats van het ongeval opruimen of andere veiligheidsproblemen op het circuit aanpakken.

Hoe wordt een race herstart na een rode vlag?

De duur van een rode vlag kan variëren afhankelijk van de ernst van de situatie. Kleine incidenten kunnen leiden tot een korte neutralisatie, terwijl een ernstig ongeval kan leiden tot een langere vertraging. Zodra het probleem is opgelost en het circuit weer veilig wordt geacht, kan de wedstrijdleiding, afhankelijk van de omstandigheden, besluiten tot een staande start of een rollende start.

Een rollende herstart, die wordt toegepast wanneer de weersomstandigheden onveilig worden geacht voor een staande start, houdt in dat alle auto's zich opstellen in een vooraf bepaalde volgorde, meestal gebaseerd op de posities die ze innamen vóór de rode vlag. De leider, gevolgd door de rest van het veld in één rij, rijdt voorop met een lagere snelheid die in toom wordt gehouden door een safety car. Na een bepaalde ronde komt de safety car naar binnen en wordt de race op volle snelheid hervat.

Bij races bij droog weer is een staande start tegenwoordig de meest gebruikelijke methode na een rode vlag, waarbij de coureurs stilstaand op hun respectievelijke startposities starten. Tijdens de Grand Prix van Monaco in 2024 kreeg Carlos Sainz een lekke band in de eerste bocht en viel hij terug naar de achterhoede. Een rode vlag en een staande herstart zorgden er echter voor dat de Ferrari-coureur vanaf zijn oorspronkelijke derde plaats mocht herstarten. Naast dat Sainz zijn startpositie terugkreeg, kon iedereen de verplichte bandenwissel tijdens de rode vlag doen. Er werden geen daadwerkelijke pitstops gemaakt en, door hoe lastig inhalen is in Monaco, was de top 10 bij de start dezelfde top 10 als bij de finish - een unicum in de Formule 1.

